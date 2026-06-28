El frío no da tregua: vuelven las lluvias al AMBA y continúa la alerta en cuatro provincias para este domingo

El cierre del fin de semana llegará con un cambio en las condiciones del tiempo en buena parte del país. Luego de varias jornadas marcadas por el frío intenso y la estabilidad, el pronóstico anticipa el regreso de las lluvias al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras las bajas temperaturas continuarán siendo protagonistas en distintas regiones.

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes alertas por frío extremo para cuatro provincias, donde las temperaturas seguirán ubicándose en valores muy bajos y podrían representar un riesgo para la salud, especialmente en los grupos más vulnerables. De esta manera, el domingo combinará precipitaciones en el centro del país con la persistencia de una masa de aire frío que todavía no da señales de retirarse.

Cuándo llegan las lluvias al AMBA y cómo seguirá el pronóstico

De acuerdo con el pronóstico del SMN el cierre del fin de semana estará marcado por el regreso de las lluvias a Buenos Aires. Durante la mañana del domingo se esperan precipitaciones aisladas que, con el correr de las horas, podrían transformarse en chaparrones.

El organismo indicó que la probabilidad de lluvias oscilará entre el 10% y el 40%, mientras que la temperatura se moverá entre los 8°C de mínima y los 13°C de máxima. Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar con un cielo parcialmente nublado y sin pronóstico de nuevas precipitaciones.

El frío continuará siendo protagonista durante los próximos días. Para el lunes se espera un nuevo descenso de las temperaturas, con una mínima de apenas 3°C y una máxima de 14°C, bajo un cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. Según anticipó el SMN, el resto de la semana transcurrirá con tiempo estable, sin lluvias importantes y con máximas que no superarían los 15°C.

Cuándo llegan las lluvias al AMBA y cómo seguirá el pronóstico

Además del cambio de tiempo en el AMBA, el organismo mantiene vigente una alerta por frío extremo para el norte de Entre Ríos, el centro y parte del norte de San Luis, el noroeste de Córdoba y el sur de San Juan. En estas zonas se prevén temperaturas inusualmente bajas que podrían representar un riesgo para la salud, especialmente para niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

Ante estas condiciones, los especialistas recomendaron evitar la exposición prolongada al frío, utilizar varias capas de ropa liviana para conservar mejor el calor corporal y mantener los ambientes calefaccionados de manera segura. También aconsejaron mantenerse en movimiento, consumir abundante agua, evitar las bebidas alcohólicas y consultar rápidamente a un profesional de la salud frente a cualquier síntoma asociado a las bajas temperaturas.

Por otro lado, el SMN emitió alertas amarillas por tormentas para Misiones, el noreste de Corrientes y sectores del este de Chaco y Formosa. En estas provincias podrían registrarse lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo, por lo que se recomienda evitar actividades al aire libre y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional

Finalmente, el sur de Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas Malvinas permanecerán bajo alerta amarilla por fuertes vientos. En estas regiones podrían producirse ráfagas de importante intensidad, con reducción de la visibilidad y posibles voladuras de objetos, motivo por el cual las autoridades aconsejan asegurar elementos que puedan desplazarse y extremar las precauciones al circular.