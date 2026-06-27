Un rincón que enamora: playas solitarias y la temperatura ideal para escapar del invierno

Cuando llegan los meses más fríos, muchos viajeros comienzan a buscar destinos donde el clima sea más amable y el contacto con la naturaleza permita desconectarse por completo de la rutina.

En el Litoral argentino todavía existen pequeños pueblos que conservan paisajes casi vírgenes y una tranquilidad difícil de igualar en las grandes ciudades.

Entre ellos aparece un rincón "poco conocido" que sorprende por sus playas naturales, atardeceres sobre el río Paraná y la propuesta de ecoturismo.

Las barrancas, las islas y el imponente río Paraná conforman uno de los paisajes más atractivos del norte correntino.

Lejos del frío intenso: el pueblo con playas naturales que sorprende durante el invierno





Yahapé es una pequeña localidad ubicada en el departamento Berón de Astrada, al norte de la provincia de Corrientes. Conocida por su perfil pesquero y entorno natural prácticamente inalterado, se convirtió en un destino elegido por quienes buscan descansar, conectarse con la naturaleza y vivir la experiencia del ecoturismo.

El pueblo se encuentra a unos 190 kilómetros de la ciudad capital. Para llegar en auto, el recorrido más habitual es por la Ruta Nacional 12 hasta las cercanías de Itá Ibaté y luego continuar por caminos provinciales que conducen directamente al sitio.

Su ubicación también permite combinar la escapada con otros destinos muy visitados, como Itá Ibaté, reconocido por su oferta de pesca deportiva; el Parque Nacional Iberá, uno de los grandes santuarios naturales del país; y Loreto, una localidad con fuerte tradición histórica y cultural.

Uno de los grandes atractivos del lugar es su privilegiada ubicación sobre la margen izquierda del río Paraná.conforman un paisaje donde la intervención humana es mínima y la biodiversidad ocupa el centro de la escena.

Las playas de Yahapé conservan un ambiente sereno durante gran parte del año. Sus sectores de arena y piedra son ideales para caminar, contemplar el paisaje, descansar frente al río o simplemente disfrutar del silencio mientras cae el sol.

El entorno natural prácticamente intacto convierte a este destino en un refugio ideal para quienes buscan desconectarse del ritmo urbano.

Los amantes de la naturaleza encuentran aquí uno de los mejores escenarios para el avistamiento de fauna. Es frecuente observar aves autóctonas, carpinchos, yacarés y monos carayá que habitan las islas y los montes cercanos, ofreciendo una experiencia muy distinta a la de los destinos turísticos tradicionales.

Por otro lado, Yahapé alcanzó reconocimiento internacional gracias a la pesca deportiva del dorado y otras especies del Paraná. La localidad cuenta con prestadores especializados, embarcaciones y guías que acompañan tanto a pescadores experimentados como a quienes desean vivir su primera experiencia sobre el río.

Con naturaleza, tranquilidad y servicios de calidad, Yahapé ofrece una escapada diferente para disfrutar del Litoral durante todo el año.

Más allá de sus actividades, el verdadero encanto del pueblo radica en su tranquilidad. El ritmo pausado de sus calles, el contacto permanente con la naturaleza y la ausencia del turismo masivo convierten a Yahapé en un lugar perfecto para descansar durante varios días.

Sin dudas, es el lugar ideal para quienes desean escapar del invierno sin alejarse demasiado y descubrir uno de los secretos mejor guardados del Litoral argentino.