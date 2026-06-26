Las termas más recónditas de Argentina: están escondidas entre montañas y tienen aguas color cielo

Hay lugares que parecen permanecer ajenos al paso del tiempo y conservan una belleza difícil de encontrar en los circuitos turísticos tradicionales.

Entre montañas, ríos y antiguos edificios de piedra, este destino mendocino sorprende con paisajes que combinan naturaleza, historia y unas espectaculares aguas termales.

Ideal para quienes buscan desconectarse de la rutina, el sitio ofrece una experiencia distinta e invitan al descanso mientras el entorno de alta cordillera convierte cada visita en una postal inolvidable.

La inmensidad de la Cordillera de los Andes convierte cada rincón de El Sosneado en una postal inolvidable. (Img. La Vida Misma)

Un paraíso termal oculto: las piscinas naturales de agua celeste que pocos conocen en Argentina

Ubicado en el departamento de San Rafael, El Sosneado es uno de los destinos más sorprendentes de la provincia de Mendoza. Rodeado por la Cordillera de los Andes, este paraje de montaña se destaca por sus aguas termales naturales, impactantes paisajes e históricas ruinas.

Desde la ciudad de Mendoza hay aproximadamente 350 kilómetros, mientras que desde San Rafael la distancia ronda los 140 kilómetros. El acceso se realiza principalmente por la Ruta Nacional 40, continuando por la Ruta Nacional 144 hasta empalmar con la Ruta Provincial 220, un camino de tierra y ripio que acompaña el curso del río Atuel y conduce hacia el corazón de la cordillera.

Además de sus propios atractivos, el destino se encuentra cerca de otros puntos turísticos muy visitados de Mendoza, como Valle Grande, Los Reyunos, el Cañón del Atuel, Las Leñas, Malargüe y distintos sectores de la alta montaña mendocina, lo que permite combinar la visita con otros recorridos por el sur provincial.

Uno de los aspectos que más cautiva es su geografía. La inmensidad de la Cordillera de los Andes, los valles de altura, las formaciones rocosas y el cauce del río Atuel conforman un escenario de enorme belleza donde predominan los colores ocres, blancos y azulados, especialmente durante el invierno y la primavera.

Las protagonistas del lugar son las piletas termales al aire libre, construidas junto al antiguo hotel. Allí brotan aguas sulfurosas provenientes del volcán Overo que mantienen una temperatura agradable durante todo el año.

Aunque el sitio carece de infraestructura turística, muchos visitantes llegan para disfrutar de un baño rodeados por un paisaje completamente natural y muy tranquilo a comparación de los grandes centros termales del país.

El antiguo Hotel Termal, inaugurado en 1938 y abandonado en la década de 1950, es uno de los íconos históricos más fascinantes del sur mendocino.

Otro de los grandes símbolos del lugar son las ruinas del Hotel Termal El Sosneado. Inaugurado en 1938 por una compañía ferroviaria y abandonado definitivamente en 1953, este edificio de piedra aún conserva parte de su estructura original y se transformó en un verdadero ícono para fotógrafos, aventureros y amantes de la historia.

A pocos kilómetros también se encuentra la Laguna El Sosneado, un espejo de agua cristalina ideal para contemplar el paisaje cordillerano, practicar pesca deportiva de truchas o disfrutar de jornadas de camping en plena naturaleza.

Los amantes del montañismo encuentran aquí otro gran atractivo: el Cerro El Sosneado, de 5.169 metros sobre el nivel del mar, considerado el "cincomil" más austral del planeta.

Desde baños termales y trekking hasta pesca y fotografía, el destino ofrece propuestas para todos los amantes de la naturaleza.

Además, esta región funciona como punto de partida para expediciones y cabalgatas de alta dificultad hacia el Valle de las Lágrimas, donde ocurrió el histórico accidente del vuelo 571 de los rugbiers uruguayos en 1972.

Más que un destino para visitar, El Sosneado es una experiencia para vivir con calma. Sus paisajes de alta cordillera, las aguas termales al aire libre y el silencio que domina el entorno lo convierten en un lugar ideal para desconectarse de la rutina y disfrutar de la naturaleza en estado puro.

Naturaleza, historia y aventura se combinan en uno de los rincones más sorprendentes y menos explorados de la cordillera mendocina.

A eso se suma un valioso patrimonio histórico representado por las ruinas del antiguo Hotel Termal, además de la posibilidad de realizar trekking, cabalgatas, pesca deportiva y expediciones de montaña. Cada rincón ofrece una postal distinta y demuestra por qué este refugio sigue siendo uno de los secretos mejor guardados del turismo argentino.

Quienes buscan una escapada diferente encontrarán aquí mucho más que un paisaje imponente. Entre aguas color cielo, escenarios de película y una atmósfera que parece detenida en el tiempo, este rincón cordillerano invita a vivir una aventura difícil de olvidar.