Viaje al origen de la humanidad: un tesoro oculto de la UNESCO en Argentina
Este refugio natural guarda secretos de los primeros pobladores y una travesía imperdible para quienes buscan conectar con la historia más profunda en un entorno de belleza agreste.
El aire puro de la estepa y el silencio imponente del cañón son apenas el preámbulo de una experiencia que trasciende el turismo tradicional. Visitar este rincón recóndito del sur argentino es caminar por las huellas de quienes habitaron el continente hace milenios.
Este enclave arqueológico resguarda una de las expresiones artísticas más antiguas y conmovedoras de Sudamérica, un tesoro protegido bajo el sello de Patrimonio de la Humanidad.
Al adentrarse en sus senderos, el viajero no solo observa el pasado, sino que se encuentra cara a cara con la esencia misma de nuestra especie, plasmada con una maestría y una vigencia que desafían el paso del tiempo y la modernidad.
El secreto mejor guardado de Santa Cruz: Una maravilla milenaria que tenés que conocer
La Cueva de las Manos es un sitio arqueológico excepcional ubicado en el cañón del río Pinturas, al noroeste de la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia argentina.
Este santuario cultural es reconocido mundialmente por albergar una de las expresiones artísticas más antiguas de los pueblos sudamericanos.
Para llegar desde Río Gallegos, la capital provincial, se deben recorrer aproximadamente 700 kilómetros hacia el norte. El acceso principal se realiza a través de la mítica Ruta Nacional 40, desviándose luego hacia la Ruta Provincial 97, que conduce al corazón de este impresionante cañón.
El área se integra perfectamente en un circuito de turismo aventura. Se encuentra en una ubicación estratégica entre las localidades de Perito Moreno y Bajo Caracoles, facilitando también el acceso hacia otros hitos naturales cercanos como el Parque Nacional Perito Moreno o el Lago Buenos Aires.
La geografía que define este sitio es sobrecogedora: se alza sobre un profundo cañón fluvial donde mesetas áridas son abruptamente cortadas por acantilados.
La cueva se sitúa a 88 metros de altura sobre el nivel del cauce, formando un refugio natural que protegió este arte durante siglos e invita a vivir una aventura única.
Más allá de las manos, el sitio es una enciclopedia visual. Predominan las representaciones de guanacos, la especie más frecuente en la región, acompañadas por escenas de caza donde se observa la destreza de las figuras humanas utilizando boleadoras.
La técnica utilizada por los antiguos artistas fue el estarcido, usando la mano como plantilla y soplado de pigmentos minerales. Se destacan tonos obtenidos de óxidos de hierro, caolín, natrojarosite y óxido de manganeso, que han resistido incólumes el paso del tiempo.
El valor arqueológico abarca una línea temporal asombrosa. Los grupos estilísticos identificados reflejan la evolución cultural de los cazadores-recolectores de la región, posibles ancestros de los tehuelches, con registros que van desde el 13.000 a.C. hasta el 700 d.C.
Además, la experiencia de visita se complementa con la red de senderos que permiten recorrer el cañón, ofreciendo panorámicas donde el contraste entre los colores de la roca y el cielo patagónico crea una atmósfera de introspección única.
Debido a su relevancia, en 1999 fue distinguido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este estatus asegura la conservación del sitio, garantizando que futuras generaciones puedan maravillarse con esta ventana abierta a la prehistoria.
Por ello, elegir este destino es optar por una inmersión total en la identidad patagónica. Es una oportunidad para comprender la resiliencia humana y maravillarse ante un arte que, tras más de 9.000 años, nos sigue interpelando desde las paredes de piedra.