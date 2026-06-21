Lejos de la Costa Atlántica: el parque nacional con los atardeceres más impactantes de Argentina

Cuando se piensa en escapadas para disfrutar de paisajes inolvidables, muchas veces la atención se concentra en las playas o las montañas. Sin embargo, en el norte argentino existe un destino que sorprende por su biodiversidad y los espectaculares colores que iluminan el cielo en cada atardecer.

Entre lagunas repletas de aves, senderos rodeados de vegetación autóctona y una gran variedad de especies silvestres, este rincón formoseño ofrece una experiencia diferente.

Lagunas, esteros y humedales conforman un paisaje cambiante que define la identidad natural del área protegida.

El secreto mejor guardado de Formosa: paisajes salvajes y puestas de sol que enamoran

El Parque Nacional Río Pilcomayo es un área protegida ubicada en el noreste de la provincia de Formosa. Creado en 1951, resguarda una importante muestra del Gran Chaco Húmedo, con extensos humedales, lagunas, esteros, pastizales y montes donde habitan cientos de especies de flora y fauna autóctonas.

Este destino se encuentra a unos. Para llegar en vehículo es necesario tomar la Ruta Nacional 11 hacia el norte hasta las cercanías de Clorinda y luego continuar por la Ruta Provincial 2, que conecta con los diferentes accesos al parque y sus principales áreas de visita.

Además de su riqueza natural, el área protegida se encuentra cerca de localidades como Clorinda, Laguna Blanca y Herradura, así como de otros espacios vinculados al ecoturismo y la observación de vida silvestre, lo que permite complementar la escapada con diferentes recorridos por la región.

Los senderos y miradores permiten observar fauna silvestre, fotografiar aves y disfrutar de caminatas en plena naturaleza.

Uno de los rasgos más destacados de su geografía son los grandes humedales que moldean el paisaje. Lagunas, esteros y bañados se extienden a lo largo del territorio formando escenarios cambiantes según la época del año, con amplios espejos de agua que reflejan el cielo y realzan la belleza natural del lugar.

La Laguna Blanca es uno de los sectores más emblemáticos del parque. Este enorme cuerpo de agua constituye un refugio para numerosas especies y ofrece algunas de las panorámicas más atractivas para quienes buscan disfrutar de la tranquilidad y los paisajes abiertos.

La fauna es otro de los grandes atractivos del destino. Durante las recorridas es posible observar carpinchos, yacarés, monos carayá, zorros, aguará popé y una extraordinaria variedad de aves que convierten al parque en uno de los mejores lugares del país para el avistaje de especies silvestres.

Los espejos de agua se convierten en escenarios perfectos para contemplar el espectáculo de colores que ofrece el cielo al final de la tarde.

Si hay una experiencia que distingue al Parque Nacional Río Pilcomayo de muchos otros destinos naturales de Argentina, son sus atardeceres. Gracias a la amplitud de los paisajes, la presencia de lagunas y la ausencia de grandes construcciones,

A medida que el sol comienza a descender, el cielo se cubre de tonos anaranjados, rojizos, violetas y dorados que se reflejan sobre los humedales y crean postales inolvidables.

Los espejos de agua potencian el efecto visual y transforman el final de la jornada en uno de los momentos más esperados por los visitantes. Fotógrafos, observadores de aves y amantes de la naturaleza encuentran en este rincón formoseño uno de los mejores escenarios para contemplar la caída del sol en todo el país.

Cada puesta de sol transforma el paisaje en una postal única y confirma por qué este rincón de Formosa es uno de los más fascinantes del norte argentino.

Los senderos interpretativos permiten recorrer distintos ambientes y conocer de cerca la biodiversidad local. Estas caminatas ofrecen una experiencia ideal para descubrir la vegetación autóctona, disfrutar del silencio de los humedales y obtener excelentes vistas de los paisajes más representativos del parque.

Elegir el Parque Nacional Río Pilcomayo significa adentrarse en uno de los espacios naturales más valiosos del norte argentino. Entre lagunas, fauna silvestre y cielos que cada tarde regalan colores únicos, el destino ofrece una combinación perfecta de tranquilidad, naturaleza y algunas de las puestas de sol más memorables de Argentina.