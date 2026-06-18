Fue elegido por la ONU como uno de los pueblos más lindos del mundo y está en Argentina.

¿Alguna vez soñaste con caminar por un pueblo de cuento sin necesidad de cruzar el océano? En el corazón de las Sierras de Córdoba, existe un rincón que combina la calidez de la tradición argentina con la estética impecable de las aldeas alpinas.

Esta identidad única y sus virtudes fueron las razones fundamentales por las que el destino fue seleccionado para competir en la nueva edición de Best Tourism Villages, el programa internacional impulsado por la ONU Turismo.

Un entorno natural donde las cumbres serranas se encuentran con frondosos bosques de estilo centroeuropeo.

Parece un pueblo de los Alpes, pero está en Córdoba: el rincón argentino premiado por la ONU





El lugar en cuestión es Villa General Belgrano, un pintoresco centro urbano de estilo alpino enclavado en el corazón del Valle de Calamuchita, en la provincia de Córdoba.

Su identidad es el resultado de un crisol cultural fascinante, donde la tradición argentina se entrelaza con la herencia de los inmigrantes alemanes, austriacos y suizos que se asentaron en la zona a mediados del siglo XX.

Esta combinación logra crear una atmósfera única, donde el visitante puede disfrutar de una cerveza artesanal de factura impecable mientras contempla el atardecer sobre las sierras, sintiéndose parte de un refugio atemporal donde el pasado europeo y la vibrante cultura serrana convergen en perfecta armonía.

Desde senderismo de montaña hasta catas de cerveza artesanal: opciones para cada perfil de viajero.

Para llegar desde la ciudad de Córdoba, se deben recorrer aproximadamente 90 kilómetros hacia el sur. El acceso principal se realiza a través de la Ruta Provincial 5, un camino escénico que permite disfrutar de las primeras vistas de los cordones montañosos.

Su ubicación es estratégica, situándose a pocos minutos de otros destinos imperdibles como La Cumbrecita, el Dique Los Molinos y Santa Rosa de Calamuchita, lo que facilita realizar un recorrido completo por los paisajes más destacados de la región.

Su geografía es uno de sus mayores encantos: se caracteriza por suaves laderas cubiertas de bosques de coníferas, arroyos cristalinos y una topografía que invita a la desconexión total, rodeada por el imponente cordón de las Sierras Chicas y las Grandes Alturas.

La propuesta turística es tan vasta como cautivante, permitiendo diseñar un itinerario a medida según el ritmo que cada viajero prefiera. Para los amantes del contacto directo con la naturaleza, la geografía serrana se abre a través de senderos como el Cerro de la Virgen y el Cerro Mirador, dos puntos estratégicos que regalan las vistas panorámicas más espectaculares del Valle de Calamuchita.

En la misma sintonía, el Sendero al Pozo Verde y el Paseo Pozo Verde ofrecen una caminata inmersiva por la vegetación autóctona, ideal para quienes buscan el murmullo del agua y el aire puro, mientras que el Mirador camino a San Agustín se convierte en el lugar de culto para los fotógrafos que buscan capturar la inmensidad de las sierras.

La serenidad de un atardecer en las sierras, la postal perfecta para despedirse de este destino distinguido mundialmente.

Para las familias y quienes buscan una experiencia lúdica, el Bosque Encantado de Don Otto ofrece un recorrido mágico, mientras que el Bosque de los Pioneros rinde homenaje a quienes dieron forma a este destino.

Si la intención es elevar la adrenalina, el Cristo Grande brinda un punto de reflexión con vistas privilegiadas, y para cerrar la jornada con máxima diversión, Quaras - Parque Aventura y Acuático se presenta como la opción ideal, combinando atracciones recreativas con un entorno natural diseñado para todas las edades.

Cada uno de estos puntos no es solo una visita, sino una pieza del rompecabezas que explica por qué este lugar logró cautivar al jurado de la ONU Turismo.

Fue elegido por la ONU como uno de los pueblos más lindos del mundo y está en Argentina.

La cultura se vive en cada rincón. Además de su arquitectura, el visitante puede sumergirse en una agenda cargada de eventos anuales que celebran las raíces de sus fundadores.

La historia y la mística también tienen su espacio. El Museo Histórico y Centro Cultural es la parada obligatoria para comprender el legado de los fundadores. En la zona céntrica, la arquitectura cobra protagonismo con el imponente Castillo Romano, una pieza arquitectónica que parece salida de un relato medieval.

En paralelo, la propuesta gastronómica es un pilar fundamental. Es el sitio perfecto para degustar repostería artesanal, chocolates, embutidos de calidad y, por supuesto, las cervezas artesanales que han dado fama internacional a sus festivales.

Sabores que trascienden fronteras: la cocina artesanal como alma del destino.

En cuanto a la infraestructura turística, el destino logró un equilibrio perfecto entre modernidad y preservación. Cuenta con una amplia oferta de cabañas de primer nivel, hoteles boutique y campings baratos, todo respetando la estética alpina.

¿Por qué elegirlo? Su reciente designación en la edición 2026 de Best Tourism Villages por la ONU Turismo no es casualidad. Este premio reconoce su capacidad para ser un ejemplo de desarrollo sostenible, valorando el compromiso de la comunidad por preservar su patrimonio cultural y natural, garantizando al mismo tiempo un turismo de calidad que respeta el medio ambiente.