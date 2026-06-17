Candidata para el "Mundial del Turismo": la "joya" rural que busca ser uno de los pueblos más lindos del planeta

En el corazón de la llanura santafesina existe una pequeña comunidad que combina historia, arquitectura, tradiciones rurales y un atractivo poco común que despierta la curiosidad de quienes la visitan.

Ese valor cultural fue reconocido a nivel internacional y fue elegida para representar a la Argentina en el programa Best Tourism Villages de ONU Turismo, una iniciativa que distingue a comunidades capaces de preservar su patrimonio y promover un desarrollo turístico sostenible.

El pueblo santafesino que busca convertirse en uno de los más lindos del mundo.

El rincón santafesino que sueña con entrar al ranking de los pueblos más bellos del mundo





Ubicado en el departamento Castellanos, al oeste de la provincia de Santa Fe, Zenón Pereyra es una pequeña localidad de aproximadamente 2.000 habitantes que combina historia, arquitectura y tradición rural.

Fundado por el empresario rosarino Zenón Pereyra, el pueblo conserva una identidad única que hoy lo posiciona como uno de los destinos turísticos más singulares de la región.

Los extensos campos y la inmensidad de la llanura pampeana forman parte del paisaje que rodea a la localidad.

La localidad se encuentra a unos 130 kilómetros de la ciudad de Santa Fe y a 75 kilómetros de Rafaela. Para llegar desde la capital provincial, se puede tomar la Ruta Nacional 19 hacia el oeste y luego conectar con la Ruta Provincial 20, que atraviesa la zona y conduce directamente al pueblo.

Su ubicación estratégica también permite complementar la visita con otros atractivos cercanos. De hecho, a apenas 25 kilómetros, se encuentra la ciudad cordobesa de San Francisco. Sin dudas, una excelente alternativa para recorrer durante la misma escapada.

Zenón Pereyra se desarrolla en plena pampa argentina, rodeado de extensos campos agrícolas y paisajes característicos del centro del país. Los horizontes abiertos, los caminos rurales y la tranquilidad del entorno conforman un escenario ideal para quienes buscan desconectarse del ritmo urbano.

La esencia rural permanece intacta en cada rincón. Antiguas pulperías, costumbres heredadas de los primeros pobladores y la posibilidad de degustar bebidas tradicionales permiten conectar con una forma de vida que aún conserva su autenticidad.

Los recorridos guiados, las visitas culturales y los paseos por la plaza son algunas de las propuestas más elegidas por quienes llegan al pueblo.

Uno de los mayores atractivos del pueblo es su histórica relación con la masonería. Su fundador alcanzó el grado 33 dentro de la logia masónica, una distinción que dejó una profunda huella en el diseño y la arquitectura local.

Relacionado con las ideas de este grupo, el trazado urbano contempla exactamente 33 calles distribuidas bajo criterios simbólicos. Esta característica convierte a la localidad en un caso prácticamente único dentro de la Argentina.

En este contexto, los visitantes pueden realizar un recorrido guiado compuesto por unas 24 postas donde se descubren detalles arquitectónicos vinculados a la tradición masónica. Entre ellos aparecen el ojo que todo lo ve, la escuadra y el compás, antorchas y otros elementos presentes en antiguas construcciones.

Las costumbres rurales y el patrimonio histórico continúan siendo parte fundamental de la identidad de la comunidad.

Otro de los sitios imperdibles es el Museo Bucci. Este espacio conserva documentos históricos de la comunidad y también rinde homenaje a la reconocida familia Bucci, vinculada al automovilismo y la aviación argentina.

Entre sus exhibiciones se destacan vehículos, prototipos y piezas mecánicas que reflejan décadas de innovación y pasión deportiva.

La Plaza Centenario es el principal punto de encuentro de vecinos y visitantes. Allí se pueden disfrutar espacios verdes, una tradicional calesita y el característico trencito comunal que forma parte de la identidad local.

Los recorridos guiados, las visitas culturales y los paseos por la plaza son algunas de las propuestas más elegidas por quienes llegan al pueblo.