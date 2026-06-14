La puerta de la Patagonia que sorprende con paisajes únicos y aventuras al aire libre

Santa Cruz alberga algunos de los paisajes más espectaculares de la Patagonia. Entre lagos de origen glaciar, extensas mesetas y una fauna que todavía se mueve en libertad, la provincia ofrece experiencias ideales para quienes buscan conectar con la naturaleza en estado puro.

Dentro de ese escenario aparece un sitio que combina conservación ambiental, historia y aventura. Se trata de un pequeño paraje que funciona como punto de partida del Parque Patagonia Argentina.

La combinación de lago, estepa y mesetas crea algunos de los paisajes más representativos de la Patagonia austral.

El ingreso al paraíso: montañas, fauna silvestre y horizontes infinitos

El Portal La Ascensión es uno de los principales accesos al Parque Patagonia Argentina y se encuentra en el noroeste de la provincia de Santa Cruz.

Este espacio nació como una histórica estancia ganadera que, con el paso de los años, fue transformada en un área dedicada a la conservación de la naturaleza y al turismo sustentable.

Senderismo, observación de fauna y recorridos históricos forman parte de las experiencias más buscadas por los visitantes.

Para llegar es necesario tomar la Ruta Nacional 3, luego conectar con la Ruta Nacional 288 y continuar por la Ruta Nacional 40 hasta empalmar con la Ruta Provincial 43. El portal se encuentra apenas 17 kilómetros al este de Los Antiguos y a 40 kilómetros de Perito Moreno.

Su ubicación estratégica permite combinar la visita con otros atractivos de gran relevancia turística como el Lago Buenos Aires, la localidad de Perito Moreno, la Cueva de las Manos y distintos sectores del Parque Patagonia Argentina.

Uno de los aspectos más llamativos del lugar es su diversidad geográfica. Los senderos atraviesan ambientes muy distintos entre sí, pasando por la costa del Lago Buenos Aires, extensas estepas patagónicas, cañadones y mesetas que ofrecen vistas panorámicas impresionantes.

En este contexto, los amantes del senderismo encuentran aquí uno de los mayores atractivos. Existen más de 40 kilómetros de recorridos señalizados que permiten elegir entre caminatas cortas y accesibles o travesías más exigentes para aventureros experimentados.

La puerta de la Patagonia que pocos conocen y regala algunas de las mejores vistas del sur

Entre las opciones más populares se destaca el Circuito Costero, que conduce hasta las orillas del Lago Buenos Aires, ofreciendo vistas espectaculares y sectores ideales para descansar mientras se contempla el entorno.

Para quienes buscan una experiencia más desafiante, el Sendero a la Meseta del Lago Buenos Aires propone una travesía de varios días. El recorrido supera los 16 kilómetros de ascenso y cuenta con refugios gratuitos para pernoctar en plena naturaleza.

Con paisajes imponentes, fauna silvestre y senderos para todos los niveles, este rincón de Santa Cruz resume la esencia de la Patagonia argentina.

Además de sus paisajes, el portal conserva un importante patrimonio histórico. En el casco de la antigua estancia todavía pueden recorrerse instalaciones restauradas como la matera, los galpones de esquila y la emblemática tranquera que recuerda el pasado productivo de la región.

Otro de los grandes protagonistas del portal es la fauna silvestre. Durante las excursiones es frecuente observar guanacos, zorros, choiques, cóndores y numerosas especies de aves andinas que habitan estos ambientes protegidos.

Elegir este destino significa disfrutar de acceso gratuito, senderos para todos los niveles, camping equipado junto al lago, historia patagónica, paisajes inolvidables y la posibilidad de descubrir uno de los sectores más auténticos y preservados de Santa Cruz.

Los antiguos edificios rurales restaurados conservan la memoria de la vida ganadera que marcó el desarrollo de la región.



