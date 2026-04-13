Pequeño paraíso serrano: una aldea con encanto europeo donde el tiempo se detiene

Entre sierras, ferias y caminos naturales, hay destinos "secretos" que invitan a frenar la rutina y reconectar con un estilo de vida más simple y tranquilo.

Ideal para escapadas de fin de semana o estadías más largas, ofrece una experiencia distinta donde cada detalle, desde su gastronomía hasta sus paisajes, suma a una sensación de descanso profundo y auténtico.

Paisajes serranos únicos .

El destino con esencia europea que sorprende en plena Argentina

Villa de Las Rosas, Córdoba, es un encantador destino ubicado en el Valle de Traslasierra, conocido por su estilo relajado, impronta natural e identidad cultural marcada por la diversidad.

Se encuentra a unos 180 kilómetros de la ciudad capital. Para llegar, se puede tomar la Ruta Nacional 20 hasta empalmar con la Ruta Provincial 34 (Camino de las Altas Cumbres) y luego continuar por la Ruta Provincial 14, un trayecto escénico que atraviesa paisajes serranos inolvidables.

En sus alrededores se destacan otros puntos turísticos como Nono, Mina Clavero, Las Rabonas y el imponente Dique La Viña, lo que permite complementar la escapada con distintas propuestas en la región.

El entorno natural es uno de sus mayores atractivos: sierras, arroyos cristalinos y caminos que recorren paisajes de gran belleza, ideales para quienes buscan contacto directo con la naturaleza.

Para los amantes del aire libre, el destino ofrece múltiples opciones: caminatas por senderos como Los Zorzales o La Calandria, ascensos a miradores naturales y circuitos que permiten descubrir la flora y fauna autóctona.

Un entorno serrano donde los arroyos, las montañas y la vegetación crean un paisaje armonioso y natural.

El Cerro de la Cruz, también conocido como Vía Crucis, propone una caminata accesible que culmina en el Cristo de Guasmara. Desde la cima, se obtienen vistas panorámicas privilegiadas de todo el valle, convirtiéndolo en uno de los puntos más elegidos para contemplar el paisaje y conectar con la tranquilidad del entorno.

A pocos kilómetros, el Dique La Viña suma opciones para quienes prefieren actividades acuáticas. Allí se puede practicar kayak, pasear en catamarán, pescar pejerrey o simplemente recorrer su impactante murallón, uno de los más altos del país, con vistas que sorprenden por su magnitud.

Un destino donde la calma y la cultura se encuentran en cada rincón.

Para quienes buscan refrescarse y disfrutar en familia, el Balneario Municipal Guasmara es una excelente alternativa. Recientemente renovado, ofrece espacios cómodos junto al arroyo, con servicios y áreas ideales para pasar el día rodeados de naturaleza.

También es posible realizar actividades en cercanía como deportes náuticos y pesca en el dique, o simplemente disfrutar de balnearios naturales ideales para descansar en familia.

Además, se suma el llamado Camino del Olivo que invita a recorrer establecimientos locales donde se elaboran aceites de oliva, con visitas guiadas y degustaciones que permiten conocer más sobre esta actividad característica de la zona.

Un lugar para bajar el ritmo, respirar aire puro y dejarse llevar por la tranquilidad serrana.

Uno de los puntos más convocantes es su tradicional feria en la plaza principal, donde cada semana se reúnen productores y artesanos con propuestas que van desde gastronomía regional e internacional hasta objetos hechos a mano y productos naturales.

Durante el verano, la agenda cultural se intensifica con fiestas populares, música en vivo y encuentros en espacios abiertos que refuerzan el espíritu comunitario del lugar.