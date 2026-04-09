Tiene huellas de la "Era del Hielo" y regala algunas de las postales más alucinantes de la Patagonia

En el corazón de la Patagonia, existen destinos que aún conservan intacta su esencia. Lugares donde la historia no solo se cuenta, sino que se respira en cada rincón, y donde el paisaje invita a detenerse y contemplar.

Este rincón poco explorado combina pasado prehistórico, memoria histórica y escenarios naturales que parecen sacados de otro tiempo, ideal para quienes buscan una escapada diferente.

Un territorio dominado por la estepa infinita, donde el viento modela paisajes únicos y el horizonte parece no tener fin.

Entre fósiles y horizontes infinitos: un destino que sorprende

Fitz Roy, en la provincia de Santa Cruz, es una pequeña localidad patagónica que combina historia, naturaleza y patrimonio cultural. De hecho, este destino tiene conexión con la "Era de Hielo" por su entorno.

Se encuentra a unos 160 kilómetros de la capital provincial, Río Gallegos. Para llegar, se puede acceder principalmente por la Ruta Nacional 3, una de las arterias más importantes de la región, complementada por caminos provinciales que conectan con estancias y parajes cercanos.

Recorridos históricos, exploración de fósiles y escapadas naturales convierten cada jornada en una experiencia distinta.

El lugar está próximo a otros puntos de interés turístico como el Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo, además de localidades como Gobernador Gregores y la zona costera donde se destaca Bahía Mazaredo, lo que permite armar circuitos variados en pocos días.

Su geografía se caracteriza por la estepa patagónica, con extensas planicies, formaciones rocosas únicas y cielos abiertos que generan postales impactantes.

Un destino donde la memoria, la naturaleza y la identidad patagónica conviven en perfecta armonía.

El entorno natural conserva fósiles y vestigios que remiten a millones de años atrás, con hallazgos que permiten reconstruir cómo era la vida en esta región durante períodos remotos.

Entre sedimentos y formaciones rocosas, se identificaron restos de fauna prehistórica vinculada a climas extremos, lo que convierte al área en un verdadero registro a cielo abierto.

Estos descubrimientos no solo tienen valor científico, sino que también aportan una dimensión única a la experiencia del visitante, que puede recorrer paisajes donde el pasado sigue presente.

Restos fósiles emergen entre la estepa, revelando la vida que habitó este territorio hace millones de años.

En el casco histórico se pueden observar construcciones tradicionales de chapa y madera, junto a casas de piedra levantadas por picapedreros a comienzos del siglo XX, muchas de ellas restauradas y convertidas en patrimonio local.

Uno de los atractivos culturales es el museo temático dedicado a la Era de Hielo, donde se exhiben hallazgos fósiles descubiertos en 2007, que permiten comprender mejor la fauna prehistórica de la región.

Con huellas de la Era del Hielo, este lugar sorprende con vistas inolvidables del sur argentino

El lugar también forma parte de la historia argentina: allí fue asesinado José Font, figura clave de las huelgas rurales conocidas como la Patagonia Rebelde. Este sitio marca el final del circuito turístico e histórico de la Huelga de 1921.

Finalmente, este destino se elige por su autenticidad, riqueza histórica, la tranquilidad de sus paisajes, la posibilidad de explorar fósiles únicos, su valor cultural, la cercanía con otros atractivos, la baja masividad turística, la conexión con la historia nacional, la inmensidad de su entorno natural y la experiencia de viajar a un lugar donde el tiempo parece haberse detenido.