Espectáculo visual: la quebrada "secreta" donde la historia y la naturaleza se unen

Existe un punto en el mapa de Santiago del Estero donde la llanura parece rendirse ante la contundencia de la piedra y la humedad. Allí, lejos del bullicio urbano, se despliega un cañón de una belleza tan imprevista como fascinante.

Este destino no solo es un refugio para los sentidos, sino también un portal hacia un pasado donde la naturaleza y la cultura se fundieron en un abrazo eterno.

Además, quienes deciden aventurarse en este sendero se encuentran con un contraste visual que rompe todos los esquemas: paredes rocosas milenarias cubiertas por un manto de helechos y vegetación de yungas.

Senderos que invitan a perderse entre la vegetación de yungas y el canto de las aves.

Esta quebrada "secreta" rompe todos los prejuicios sobre el paisaje de Santiago del Estero

La Quebrada de Maquijata es un accidente geográfico singular que funciona como un auténtico oasis de biodiversidad, ya que se trata de un enclave que rompe con la monotonía del paisaje, transformándose en un fenómeno natural atípico.

Para llegar a este destino, se deben recorrer aproximadamente 80 kilómetros desde la capital de Santiago del Estero. El acceso se realiza desviándose de la Ruta Nacional 64 en la localidad de Santa Catalina para tomar la Ruta Provincial 24. El trayecto final es un camino de tierra transitable que se interna gradualmente en un valle estrecho, marcando el inicio de la aventura.

El sitio se encuentra rodeado de una atmósfera de gran interés turístico, vinculado a localidades como Villa la Punta. Es decir, su cercanía a otros parajes permite combinar la exploración de este cañón con un recorrido por las huellas de las antiguas civilizaciones que dominaron la región.

Lo que más destaca es su configuración de origen precámbrico. El cañón está flanqueado por inmensas paredes rocosas que actúan como una barrera natural, generando un microclima perceptible apenas se ingresa.

Esta particularidad permite el desarrollo de una vegetación densa, con helechos y árboles de gran porte que contrastan drásticamente con la aridez de la llanura.

El Arroyo Casa del Tigre es el alma de este ecosistema. Reconocido mundialmente por su biodiversidad, alberga especies endémicas de gran valor científico, como un tipo especial de escuerzo descubierto allí en 1985. Es un sitio indispensable para quienes buscan documentar el ecoturismo y la conservación ambiental.

Formaciones rocosas precámbricas que crean un microclima único, ajeno a la llanura circundante.

El sitio guarda un episodio oscuro y fascinante de la historia colonial. Fue aquí donde, en 1544, el conquistador Diego de Rojas encontró su fin al ser herido por una flecha envenenada disparada por indígenas juríes.

La narrativa de este suceso, enmarcada en un paisaje paradisíaco, aporta un gancho histórico único que permanece vivo en la memoria del lugar.

Además, la presencia humana ancestral es una constante que acompaña el recorrido. En las adyacencias de la entrada y en los puntos más profundos, se descubren petroglifos y grabados rupestres dejados por los diaguitas.

A esto se suman los morteros de Rumi Pozo, excavados en la piedra hace siglos para procesar alimentos, testimonio fiel de una ocupación milenaria.

Huellas del pasado: antiguos morteros que cuentan la historia de quienes habitaron este cañón.

La zona invita a la desconexión total mediante actividades de bajo impacto. El trekking suave por el lecho del arroyo es la mejor forma de explorar el terreno.

Además, el lugar es un paraíso para los aficionados al avistaje de aves, con especial atención al Colibrí Blanco, y para los amantes de la fotografía de naturaleza que buscan capturar la interacción entre las sombras del cañón y la luz filtrada por el follaje.

Elegir este rincón es apostar por un destino que desafía los sentidos. Es el refugio perfecto para quienes buscan alejarse de las rutas masificadas, ofreciendo un contraste visual impactante, una historia cargada de misterio y el privilegio de caminar por un escenario que parece haberse detenido en el tiempo.