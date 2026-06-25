Paz garantizada: el pueblo serrano donde viven menos de 3.000 personas y el tiempo parece detenerse

Cuando la rutina, las obligaciones y el ritmo acelerado de las ciudades comienzan a pesar, existen destinos capaces de ofrecer una pausa necesaria.

En el sur de Córdoba se encuentra una de esas joyas poco conocidas que combina tranquilidad y escenarios ideales para disfrutar al aire libre.

Con más de cuatro siglos de historia y poquitos habitantes, este pequeño pueblo conserva intacto el encanto del silencio e impide el paso del tiempo.

Las Sierras de los Comechingones aportan escenarios de gran belleza, donde arroyos, quebradas y vegetación autóctona dominan el paisaje.

El destino ideal para desconectarse y disfrutar de la naturaleza

Achiras es una histórica localidad ubicada en el extremo sur de la provincia de Córdoba y dentro del departamento Río Cuarto.

Conocida como "La Linda del Sur Cordobés", se destaca por sus paisajes serranos, arroyos de aguas cristalinas y un valioso legado cultural vinculado al antiguo Camino Real.

Las antiguas construcciones y los vestigios del Camino Real permiten realizar un viaje al pasado en pleno corazón del sur cordobés.

El pueblo se encuentra a unos 250 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Para llegar en vehículo es posible tomar la Ruta Nacional 36 hasta Río Cuarto y luego continuar por la Ruta Provincial 30, que conduce directamente a esta localidad enclavada entre las sierras.

Su ubicación estratégica también permite combinar la visita con otros atractivos turísticos cercanos como Río Cuarto, Alpa Corral, Las Albahacas, Villa El Chacay, el cordón de los Comechingones y diferentes circuitos naturales del sur provincial.

Uno de los mayores atractivos de Achiras es su geografía. Rodeada por las Sierras de los Comechingones, ofrece un paisaje dominado por lomadas, quebradas, arroyos y extensos espacios verdes que brindan postales diferentes en cada estación del año.

Durante el verano, el Balneario Municipal se convierte en el punto más concurrido. Allí los visitantes encuentran playas de arena fina, sectores de sombra, asadores, servicios gastronómicos y una gran pileta natural alimentada por las aguas serranas.

Entre naturaleza, tradiciones y rincones cargados de historia, Achiras ofrece una escapada diferente para disfrutar durante cualquier época del año.

Quienes buscan mayor tranquilidad suelen elegir La Ollita, un rincón más agreste del río donde predominan el silencio, la vegetación autóctona y un ambiente ideal para relajarse lejos de las multitudes.

Otro de los espacios favoritos es el Arroyo Los Coquitos. Sus aguas tranquilas y la abundante sombra natural lo convierten en un lugar perfecto para pasar el día, compartir mates y disfrutar de una jornada en familia.

La Presa y el Dique Achiras también forman parte de los imperdibles. Rodeados de naturaleza, permiten realizar caminatas, contemplar el paisaje y practicar pesca deportiva, especialmente de pejerrey.

Ni masivo ni famoso: el pueblo serrano donde el tiempo parece haberse detenido

La historia ocupa un lugar central dentro de la identidad local. A pocos kilómetros se encuentra la histórica Posta Los Nogales, una construcción de 1775 perteneciente al Camino Real donde descansó el General José de San Martín durante su campaña hacia Cuyo.

El recorrido cultural se completa con el Museo del Desierto, las antiguas calles del casco histórico, la Capilla Nuestra Señora de la Merced y el sitio arqueológico El Ojito, donde todavía pueden observarse pinturas rupestres realizadas por los pueblos originarios que habitaron la región.