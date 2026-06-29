Pronóstico extendido: cómo estará el tiempo este lunes, cuál será el día más frío de la semana y cuándo llueve

El invierno seguirá mostrando su cara más cruda en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con una semana que estará marcada por temperaturas muy bajas y jornadas en las cuales las máximas apenas alcanzarán los 14 grados, según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El día más frío de la semana será el jueves 2 de julio, uno de las más frescas en lo que va del año. Para esta jornada se anticipa una temperatura mínima de apenas 2 grados y una máxima de 12°C, con cielo parcialmente nublado durante todo el día y vientos del este que podrían alcanzar velocidades de hasta 22 kilómetros por hora.

El clima para el próximo jueves.

Así estará el tiempo esta semana

Este lunes 29 de junio comenzó con una temperatura cercana a los 5°C y nubosidad parcial, con vientos del oeste a velocidades de entre 13 y 22 km/h. Con el correr de las horas, los valores térmicos ascenderán hasta los 14 grados, el cielo continuará parcialmente cubierto, el viento rotará al sudoeste y, entrada la noche, los registros volverán a descender hasta los 8°C.

Para el martes 30 de junio, el SMN prevé una jornada con temperaturas entre 6°C y 14°C, cielo apenas nublado y vientos que cambiarán de dirección a lo largo del día: soplarán desde el este durante la madrugada y la noche, mientras que por la mañana y la tarde llegarán desde el norte.

Así estará el tiempo este lunes.

El miércoles 1 de julio presentará condiciones similares en cuanto a las temperaturas, con una mínima de 4°C y una máxima de 14°C. Sin embargo, se espera un aumento de la nubosidad, pasando de un cielo parcialmente nublado a mayormente cubierto. Además, podrían registrarse ráfagas de hasta 50 km/h durante la segunda mitad de la jornada.

Después del frío más intenso del jueves, el viernes 3 de julio mostrará una leve recuperación térmica. Se anuncian valores entre 4°C y 14°C, cielo parcialmente nublado y vientos del este que podrían alcanzar los 22 km/h.

El pronóstico semanal.

El fin de semana, las temperaturas mínimas subirán algunos grados. El sábado 4 de julio tendrá registros de entre 8°C y 13°C, con nubosidad variable que irá de mayormente nublada a parcialmente nublada. El domingo se perfila como una jornada gris, con una mínima de 8 grados y una máxima de 11, con baja probabilidad de precipitaciones, de hasta un 10%, hacia la tarde y la noche.