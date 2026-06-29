Luna de Fresa en junio: consejos para observar el fenómeno astronómico desde distintos puntos del país

Los aficionados a la astronomía tendrán la oportunidad de asistir a un espectáculo natural fascinante durante los últimos días de junio.

El mismo ocurrirá porque el satélite natural de la Tierra inició su fase de plenilunio, el estado astronómico en el cual nuestro planeta se ubica entre el Sol y la Luna, permitiendo que la cara lunar visible quede iluminada por completo.

Este evento, conocido como Luna de Fresa, se podrá observar desde todo el país.

La Luna de Fresa es observable desde todo el territorio argentino.

Luna de Fresa: cuándo será el mejor momento para observarla

El fenómeno comenzó el domingo 28 de junio, pero el momento de mayor claridad y brillo de la Luna está calculado para este lunes 29 de junio a las 20:56.

Debido a las características de este evento lunar, la observación no requiere del uso de instrumentos de amplificación óptica como telescopios o binoculares, aunque el fenómeno será más nítido ante la ausencia de contaminación lumínica.

Por qué se llama Luna de Fresa

Las comunidades nativas de Norteamérica utilizaban las fases de plenilunio como herramientas de organización cronológica para delimitar las estaciones climáticas y los períodos de actividad agrícola. La luna llena de junio determinaba el inicio de la temporada para la recolección de fresas silvestres en el hemisferio norte.

Con el paso del tiempo, esta denominación fue adoptada por los calendarios tradicionales a nivel internacional.

Si bien durante este evento astronómico la luna mantiene su fisonomía habitual, el satélite puede presentar variaciones cromáticas de apariencia dorada, anaranjada o rojiza durante los primeros minutos de su aparición sobre la línea del horizonte.

Este efecto visual se produce por la dispersión de la luz, un proceso en el cual los componentes de la luz solar atraviesan las capas densas de la atmósfera terrestre, la cual actúa filtrando las longitudes de onda más cortas.

En el hemisferio sur, las condiciones del plano orbital favorecen la contemplación del fenómeno, dado que el cuerpo celeste se posiciona a una altura superior respecto al horizonte en comparación con el hemisferio norte, extendiendo los márgenes de visualización en el plano local.

¿Cómo observar la Luna de Fresa?

Para optimizar la observación directa de este acontecimiento, especialistas en astronomía sugieren priorizar la elección de ubicaciones con elevación o que presenten horizontes libres de obstáculos edilicios o arbóreos.

Asimismo, se recomienda trasladarse fuera de los centros urbanos densos y fijar la atención en el cuadrante correspondiente inmediatamente después del ocaso.

El significado de la Luna de Fresa en la astrología

Para la astrología, el plenilunio de este período se sitúa bajo la influencia de la constelación de Capricornio, signo asociado con variables como la disciplina, la responsabilidad civil o individual, la constancia y la planificación de metas a largo plazo.

El fenómeno se considera una fase propicia para la auditoría de proyectos personales y profesionales que fueron iniciados en meses previos, permitiendo mensurar los resultados tangibles y determinar el cierre de procesos.