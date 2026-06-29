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Lunes, 29 de junio de 2026

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PRONÓSTICO

Se viene una ola de frío en Buenos Aires con mínimas de hasta 2 grados: ¿Cuándo?

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una semana muy fría, sin lluvias y con temperaturas típicas del invierno más intenso.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un marcado descenso de temperatura en el clima en Buenos Aires durante los próximos días. El ingreso de una masa de aire frío dejará mañanas con registros muy bajos, mientras que las máximas apenas superarán los 10 grados.

Según el pronóstico oficial, el clima en Buenos Aires se mantendrá estable durante todo el período, sin lluvias previstas y con cielo entre despejado y parcialmente nublado.

Mínimas de hasta 2 grados y máximas que no superarán los 14 grados

El martes 30 comenzará con una mañana muy fría. La temperatura mínima será de 6 grados y la máxima alcanzará los 14 grados, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias.

El miércoles 1 seguirá el descenso térmico. La mínima bajará a 4 grados y la máxima volverá a ubicarse en 14 grados. Será una jornada estable, aunque se esperan ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

El jueves 2 será el día más frío del período. El pronóstico indica una mínima de apenas 2 grados y una máxima de 12 grados, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones.

Según el pronóstico oficial, el clima en Buenos Aires se mantendrá estable durante todo el período, sin lluvias previstas y con cielo entre despejado y parcialmente nublado.Mínimas de hasta 2 grados y máximas que no superarán los 14 gradosEl martes 30 comenzará con una mañana muy fría. La temperatura mínima será de 6 grados y la máxima alcanzará los 14 grados, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias.El miércoles 1 seguirá el descenso térmico. La mínima bajará a 4 grados y la máxima volverá a ubicarse en 14 grados. Será una jornada estable, aunque se esperan ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});El jueves 2 será el día más frío del período. El pronóstico indica una mínima de apenas 2 grados y una máxima de 12 grados, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones.El pronóstico para esta semana en Buenos Aires.&nbsp;
El pronóstico para esta semana en Buenos Aires. 

El viernes 3 continuará el ambiente invernal. La temperatura oscilará entre 4 y 13 grados, con buenas condiciones meteorológicas durante toda la jornada.

El sábado 4 no presentará grandes cambios. Se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 13 grados, con cielo parcialmente nublado.

El domingo 5 cerrará el período con otra jornada fría. La mínima será de 8 grados y la máxima llegará a 11 grados. El cielo estará mayormente nublado y la probabilidad de lluvias será muy baja, entre 0 y 10 por ciento.

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