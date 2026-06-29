La aterradora predicción de Baba Vanga que pone en riesgo la final del Mundial 2026

Una antigua profecía de la vidente Baba Vanga causó terror entre los países organizadores del Mundial 2026 debido a un evento inesperado que podría provocar la suspensión del partido más importante del torneo.

La famosa clarividente búlgara había advertido sobre la posibilidad de que ocurra una tormenta solar sin precedentes durante el mes de julio, que coincidiría con los días previos a la finalización del evento deportivo.

Una inquietante predicción de Baba Vanga puso en alerta a los organizadores del Mundial.

Qué es lo que puede ocurrir en las próximas semanas

El fenómeno extremo que había anticipado Baba Vanga dio lugar a una serie de hipótesis que aseguran que podría darse un apagón masivo en Estados Unidos a mediados de julio que traería complicaciones en las transmisiones televisivas de los últimos partidos.

Esta teoría que se viralizó en redes sociales y en diversas plataformas, asegura que una gigantesca tormenta solar sería la responsable de la destrucción de satélites y redes eléctricas.

Por tal motivo, sería imposible que el partido se pueda transmitir por televisión o plataformas de streaming como consecuencia del daño en los transformadores eléctricos y los sistemas de comunicación.

Las posibilidades que hay de que ocurra una tormenta solar en Estados Unidos





Desde la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) no emitieron ninguna alerta sobre un fenómeno solar de estas características para las próximas semanas.

Por su parte, especialistas en meteorología espacial advirtieron que las tormentas solares no pueden anticiparse con más de 24 a 72 horas de antelación, lo que hace imposible cualquier predicción precisa con meses de anticipación.



