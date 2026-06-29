Cómo reservar tu nombre de usuario en WhatsApp en lugar del número de celular

WhatsApp anunció que habilitará de forma gradual y global la posibilidad de reservar un nombre de usuario propio, del estilo @tuusuario, asociado a tu número de teléfono. La función apunta a ofrecer mayor privacidad y facilitar el intercambio de contactos sin necesidad de revelar el número.

Según confirmó Alice Newton-Rex, vicepresidenta de producto de WhatsApp, desde este lunes es posible reservar el nombre de usuario, aunque la función completa se activará más adelante en el año. La empresa lo irá habilitando progresivamente y los usuarios recibirán una notificación cuando esté disponible en su cuenta.

Para qué sirve el nombre de usuario en WhatsApp

La elección del nombre de usuario es optativa: el número de teléfono sigue siendo el dato base obligatorio de cada cuenta. Sin embargo, tener un @usuario tiene dos ventajas concretas.

La primera es la privacidad. Al compartir el nombre de usuario en lugar del número, la otra persona no podrá ver ni usar ese dato para contactarte por fuera de la plataforma. Esto es especialmente útil en grupos con muchos desconocidos: quienes no te tengan agendado verán tu @ en lugar de tu número.

Llegan los nombres de usuario a WhatsApp.

La segunda apunta a empresas y profesionales, que podrán difundir su @nombre en publicidad o carteles como vía de contacto, en lugar de un número difícil de recordar. También contarán con un link directo del tipo https://wa.me/nombredeusuario.

Además, si cambiás de número de teléfono, podés conservar tu nombre de usuario. Y si en algún momento querés cambiarlo, también podés hacerlo.

Cómo reservar tu nombre de usuario paso a paso

Para registrar tu nombre de usuario en WhatsApp tenés que ir a Ajustes > Cuenta > Nombre de usuario y seguir las indicaciones. Para el nombre se pueden usar letras, números, puntos y guiones bajos.

WhatsApp también ofrece vincular el nombre de usuario con el de Instagram o Facebook, pudiendo ser idéntico o diferente. Si alguien ya te sigue en esas redes, podría encontrarte más fácilmente en WhatsApp.

WhatsApp aclaró que reservó los nombres de usuario de figuras muy populares para evitar que terceros los registren, pero advirtió que pueden existir nombres similares que intenten suplantar identidades, como ocurre con cuentas que imitan bancos u organismos oficiales. Ante cualquier contacto desconocido que en su @ sugiera ser una entidad oficial, conviene verificar antes de responder.

PIN de contacto: una capa extra de seguridad

Para quienes quieran mayor control sobre quién puede escribirles, WhatsApp permite configurar un PIN de cuatro dígitos vinculado al nombre de usuario. Así, para que alguien pueda enviarte un mensaje, deberá conocer tanto tu @ como esa clave. El PIN también se puede modificar cuando quieras.