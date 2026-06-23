"Decime quién sos y de dónde sacaste mi número": una abuela confundió a la IA de WhatsApp

Un video protagonizado por una abuela y la IA de WhatsApp se volvió viral en las redes sociales por una conversación tan insólita como divertida. Sin saber que estaba hablando con el asistente de inteligencia artificial integrado en la aplicación, la mujer creyó que del otro lado había una persona desconocida y comenzó a hacerle preguntas para descubrir su identidad.

El creador de contenido Nano Rodríguez (@nano_rodriguez10) compartió el chat en sus redes y rápidamente cosechó cientos de miles de reproducciones y comentarios de usuarios que se sintieron identificados con la situación.

La conversación que hizo reír a miles

A medida que avanzaba el intercambio, la mujer intentaba entender quién era la persona que le escribía. "Decime quién sos y de dónde sacaste mi número", fue uno de los primeros mensajes que envió.

Las respuestas de la IA de WhatsApp, lejos de aclarar el malentendido, hicieron que la conversación se volviera cada vez más confusa. En distintos momentos también preguntó: "¿De dónde me conocés?" y aseguró: "Yo no te mandé nada", convencida de que estaba hablando con alguien que había conseguido su contacto.

El momento más comentado llegó sobre el final del video. Cansada de no obtener una respuesta que la convenciera, lanzó una última pregunta que terminó desatando las risas en las redes: "¿Qué sos, mujer o hombre?".

Qué es la IA de WhatsApp

La IA de WhatsApp, conocida como Meta AI, es el asistente de inteligencia artificial incorporado por la aplicación de mensajería. Puede responder preguntas, mantener conversaciones y ayudar con distintas consultas utilizando un lenguaje natural, por lo que algunas personas que no conocen la herramienta pueden llegar a confundirla con un contacto real.

El video de Nano Rodríguez despertó una catarata de comentarios de usuarios que contaron experiencias similares con familiares que recién empiezan a descubrir las funciones de inteligencia artificial incorporadas a WhatsApp. La combinación de inocencia, sorpresa y humor convirtió la escena en uno de esos virales con los que muchos terminaron sintiéndose identificados.