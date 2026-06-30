Ravier dará su primera conferencia de prensa y responderá preguntas

A través de sus redes sociales, el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier informó que dará este martes su primera conferencia de prensa en la Casa Rosada ante los periodistas acreditados.

El funcionario fue anunciado como nuevo vocero presidencial el 19 de junio, por el ahora ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni a través de su cuenta de X, luego de mantener una reunión con el Presidente en la Quinta de Olivos.

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"A las 11hs, en Casa Rosada, estaré brindando mi primera conferencia de prensa, informando sobre esta nueva etapa de gobierno y respondiendo las preguntas de los periodistas acreditados", expresó Ravier en su cuenta de la red social X.

El vocero puntualizó que, "por problemas de agenda", el juramento como nuevo jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, que se iba a llevar a cabo mañana martes a las 16, se realizará ese mismo día pero a las 17.30 en el salón blanco de la Casa Rosada.

Cambio de órbita





Por otra parte, Ravier se venía desempeñando hasta ahora el cargo de diputado nacional por La Pampa dentro del bloque de La Libertad Avanza, banca a la que renunció el miércoles último permitiendo la jura de su reemplazante, Martín Matzkin.

Finalmente, en la noche del lunes el presidente Javier Milei explicó que la vocería dejará de depender de la Jefatura de Gabinete, para volver a la órbita de la Secretaría General de la Presidencia que en cabeza Karina Milei.