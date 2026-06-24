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Miércoles, 24 de junio de 2026

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Adrián Ravier anunció que se presentará el viernes en la Casa Rosada y el martes dará su primera conferencia de prensa

El vocero presidencial sucesor de Manuel Adorni anticipó que se transmitirá su desembarco oficial. Será sin Javier Milei que viaja a España. Aclaró que aceptará preguntas. "Recibo este desafío con humildad", escribió en X.

Florencia Golender
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, anunció a través de su cuenta en X que el viernes a las 11 hará su "presentación oficial en Casa Rosada, transmitida en vivo y abierta a la sala de periodistas". En tanto, el martes de la semana próxima dará su primera conferencia de prensa y aclaró que responderá preguntas

Mientras crecía la expectativa por su desembarco formal en la función de portavoz que abandonó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y con el presidente de la Nación Javier Milei de viaje en España, Ravier asumirá y anticipó sus primeros pasos en el cargo de alta exposición.

Separadas con viñetas, informó así las dos citas en X: "El viernes a las 11hs será mi presentación oficial en Casa Rosada, transmitida en vivo y abierta a la sala de periodistas"

Ravier y Adorni en la Casa Rosada.
Ravier y Adorni en la Casa Rosada.

"El próximo martes a las 11hs encabezaré mi primera conferencia de prensa como Vocero Presidencial, y estaré disponible para responder las preguntas que tengan los periodistas acreditados con la transparencia, la información y el rigor técnico que el rol exige", agregó. 

Ravier, a su vez, clarificó: "Recibo este desafío con humildad y plena consciencia de la responsabilidad institucional que conlleva. Los espero".

Tras renunciar a su banca, Ravier anunció conferencia

Falta el nombramiento pero recién hoy al mediodía la Cámara de Diputados de la Nación aceptó su renuncia al escaño que ocupaba por la provincia La Pampa en el bloque de La Libertad Avanza. 

Fue tras aportar necesariamente al quórum para la sesión en la que el oficialismo consiguió la aprobación del acuerdo con los holdouts del 2001 y busca el Súper RIGI.

Adrián Ravier anunció que se presentará el viernes en la Casa Rosada y el martes dará su primera conferencia de prensa

Ravier escribió al respecto en el mismo mensaje que anunció la conferencia de prensa: "Hoy la Cámara de Diputados de la Nación aceptó formalmente mi renuncia a la banca que ocupé en representación de La Pampa desde diciembre de 2025".

"Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a los ciudadanos pampeanos que depositaron su confianza en mí y me permitieron ser su voz en el Congreso más reformista de la historia. Mandato que ejercí con la misma convicción con la que abracé las ideas de la libertad durante toda mi vida académica y política", concluyó. 

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