Jura Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial

El Gobierno dará esta semana un paso importante en la incorporación de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial, en reemplazo de Manuel Adorni. El economista asumirá el cargo este lunes, en una ceremonia encabezada por el presidente Javier Milei.

Según lo previsto, el acto de jura se realizará en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde el mandatario oficializará la designación del pampeano al frente de la comunicación presidencial.

La presentación pública de Ravier continuará el martes, cuando Milei participe de una actividad organizada por la Fundación Faro, el espacio de pensamiento vinculado al oficialismo que tiene entre sus referentes a Santiago Caputo.

Las dos actividades reflejarán el peso de los principales espacios que acompañan a Milei. Por un lado, la jura en la Rosada estará ligada al sector de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Por el otro, el acto de la Fundación Faro mostrará el respaldo del espacio cercano a Caputo.

Un nombramiento en medio de tensiones internas

La presentación de Adrián Ravier llega en un momento de movimientos internos dentro del oficialismo. En los últimos días, la Fundación Faro, vinculada a dirigentes cercanos a Santiago Caputo y presidida por Agustín Laje, quedó bajo la lupa tras una investigación impulsada por la Inspección General de Justicia (IGJ).

Al mismo tiempo, el Gobierno busca reorganizar su esquema de comunicación luego de la salida de Manuel Adorni de la vocería presidencial. En ese contexto, la designación de Ravier apunta a cubrir rápidamente ese lugar y darle continuidad a la estrategia comunicacional de la Casa Rosada.

Adrián Ravier jurará este lunes como nuevo vocero presidencial.

La decisión también se aceleró por la agenda internacional de Milei. El Presidente viajará esta semana a España para participar de actividades empresariales y académicas, y luego continuará rumbo a Estados Unidos, donde tiene previsto asistir en Nueva York a los festejos por el Día de la Independencia junto a Donald Trump.

Cuándo debutará Ravier ante la prensa

Después de la jura, arrancará un período de traspaso entre el equipo que acompañó a Manuel Adorni y el que trabajará junto a Adrián Ravier. Ese proceso se pondrá en marcha desde este mismo lunes.

Si no hay cambios en la agenda, el nuevo vocero ofrecerá su primera conferencia de prensa la próxima semana en la Casa Rosada.

Ravier llega al cargo con una trayectoria ligada al ámbito académico y la política. Actualmente es diputado nacional por La Libertad Avanza en La Pampa y es identificado como uno de los principales exponentes de la Escuela Austríaca de Economía en el país.

Además de su actividad política, fue director académico de la Fundación Faro. Es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, realizó estudios de posgrado en ESEADE y obtuvo un doctorado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

En los últimos meses también trabajó junto a Javier Milei en la publicación de "La batalla por la macroeconomía: el debate abierto entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek", centrada en distintas corrientes del pensamiento económico.