Menú
Seguinos
en vivo
Viernes, 19 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
MENSAJE

Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial, agradeció a Milei por la "confianza" y asume la semana próxima

En la red social X, habló el sucesor en un cargo que ocupaba Manuel Adorni. "Trataré de aportar un granito de arena para comunicar los logros del gobierno", dijo el flamante portavoz.

Florencia Golender
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, habló por primera vez desde que fue designado en el cargo y aseguró: "Trataré de aportar un granito de arena para comunicar los logros del gobierno y dar respuestas a las dudas que puedan surgir en este proceso de transformación hacia una nueva Argentina".

Así se expresó en su cuenta de la red social X el economista recibido en la UBA y hasta ahora diputado nacional por  la provincia de La Pampa. Fue a pocas horas del anuncio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien cumplía ese rol de portavoz desde diciembre 2023.

Ravier agradeció a Milei por la "confianza para otorgarme esta nueva función" y anticipó que asumirá la semana próxima, la ceremonia será  en la Casa Rosada.

La imagen de Adrián Ravier difundida por el Gobierno.
La imagen de Adrián Ravier difundida por el Gobierno.

Al mismo tiempo, desde la cuenta oficial en X de la Vocería Presidencial, se amplió la información sobre Ravier, flamante vocero presidencial. 

 "Después de décadas de decadencia y de políticas que condenaron a los argentinos a la inflación, la pobreza y el estancamiento, la Argentina comienza a recoger los frutos del programa económico impulsado por el Presidente Javier Milei", arranca el comunicado.

 "Con el equilibrio fiscal alcanzado, la inflación en retroceso y la economía recuperando dinamismo, el país ingresa en una nueva fase de crecimiento y prosperidad", continúa. 

Milei y Ravier en la Casa Rosada.
Milei y Ravier en la Casa Rosada.

"Los principales indicadores económicos comenzarán a reflejar de manera cada vez más contundente esta transformación, dando inicio a un ciclo virtuoso que permitirá recuperar ingresos, generar empleo genuino y multiplicar las oportunidades para millones de argentinos", sigue. 

"En este nuevo contexto, la Vocería Presidencial estará enfocada especialmente en comunicar y explicar los principales hitos económicos de esta etapa de transformación, acompañando el proceso de crecimiento que ya comienza a reflejarse en los indicadores macroeconómicos", afirma. 

"Por este motivo, el Presidente de la Nación ha decidido designar como Vocero Presidencial al Dr. Adrián Ravier. Economista libertario de amplia trayectoria académica, con Maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE y Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de España; Ravier se desempeñó como Diputado Nacional por La Pampa, y fue protagonista de la batalla cultural como Director Académico de la Fundación Faro", detalla. 

Y concluye: "Su incorporación responde a la necesidad de contar con una voz especializada para comunicar con claridad y precisión los desafíos, avances y oportunidades de la nueva etapa económica que atraviesa la República Argentina".

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
La fiebre mundialista también suena fuerte: las tres canciones argentinas que se dispararon en Spotify tras el triunfo de la Scaloneta
Noticias

La fiebre mundialista también suena fuerte: las tres canciones argentinas que se dispararon en Spotify tras el triunfo de la Scaloneta

3
"Selección yo te sigo": Así es la nueva canción que busca convertirse en el himno argentino del Mundial 2026
Noticias

"Selección yo te sigo": Así es la nueva canción que busca convertirse en el himno argentino del Mundial 2026

4
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

5
El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica
Noticias

El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica

Últimas noticias de Javier Milei