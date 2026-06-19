Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial, agradeció a Milei por la "confianza" y asume la semana próxima

El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, habló por primera vez desde que fue designado en el cargo y aseguró: "Trataré de aportar un granito de arena para comunicar los logros del gobierno y dar respuestas a las dudas que puedan surgir en este proceso de transformación hacia una nueva Argentina".

Así se expresó en su cuenta de la red social X el economista recibido en la UBA y hasta ahora diputado nacional por la provincia de La Pampa. Fue a pocas horas del anuncio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien cumplía ese rol de portavoz desde diciembre 2023.

Ravier agradeció a Milei por la "confianza para otorgarme esta nueva función" y anticipó que asumirá la semana próxima, la ceremonia será en la Casa Rosada.

La imagen de Adrián Ravier difundida por el Gobierno.

Al mismo tiempo, desde la cuenta oficial en X de la Vocería Presidencial, se amplió la información sobre Ravier, flamante vocero presidencial.

"Después de décadas de decadencia y de políticas que condenaron a los argentinos a la inflación, la pobreza y el estancamiento, la Argentina comienza a recoger los frutos del programa económico impulsado por el Presidente Javier Milei", arranca el comunicado.

"Con el equilibrio fiscal alcanzado, la inflación en retroceso y la economía recuperando dinamismo, el país ingresa en una nueva fase de crecimiento y prosperidad", continúa.

Milei y Ravier en la Casa Rosada.

"Los principales indicadores económicos comenzarán a reflejar de manera cada vez más contundente esta transformación, dando inicio a un ciclo virtuoso que permitirá recuperar ingresos, generar empleo genuino y multiplicar las oportunidades para millones de argentinos", sigue.

"En este nuevo contexto, la Vocería Presidencial estará enfocada especialmente en comunicar y explicar los principales hitos económicos de esta etapa de transformación, acompañando el proceso de crecimiento que ya comienza a reflejarse en los indicadores macroeconómicos", afirma.

"Por este motivo, el Presidente de la Nación ha decidido designar como Vocero Presidencial al Dr. Adrián Ravier. Economista libertario de amplia trayectoria académica, con Maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE y Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de España; Ravier se desempeñó como Diputado Nacional por La Pampa, y fue protagonista de la batalla cultural como Director Académico de la Fundación Faro", detalla.

Y concluye: "Su incorporación responde a la necesidad de contar con una voz especializada para comunicar con claridad y precisión los desafíos, avances y oportunidades de la nueva etapa económica que atraviesa la República Argentina".