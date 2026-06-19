Economista, escritor y cercano a Milei: quién es Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial

El Gobierno designó este viernes a Adrián Osvaldo Ravier como nuevo vocero presidencial, en reemplazo de Javier Lanari, actual secretario de Comunicación y Prensa.

El propio jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue el encargado de formalizar la designación mediante un breve texto publicado en sus redes sociales. "Reunidos en Olivos con el presidente de la Nación. Adrián Ravier será el nuevo vocero presidencial", anunció Adorni, quien además le envió un saludo de respaldo: "Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quien está haciendo grande a la Argentina nuevamente".

Javier Milei y Adrián Ravier.

Ravier es diputado nacional por La Pampa, con mandato hasta 2029, y economista. Nacido en Buenos Aires el 29 de noviembre de 1978, se graduó como licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires (UBA), realizó una maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE y obtuvo un doctorado en Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de España.

A lo largo de su carrera académica dio clases en universidades argentinas y del exterior, además de publicar numerosos trabajos vinculados a la teoría económica y la Escuela Austríaca. Su banca en la Cámara de Diputados sería ocupada por Martín Matzkin, también de La Pampa.

Cercanía con Milei y trayectoria libertaria

Ravier es una de las figuras más cercanas a Javier Milei dentro de La Libertad Avanza y comparte con el mandatario una fuerte afinidad ideológica. Juntos escribieron el libro La batalla por la macroeconomía: El debate entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek.

El nuevo vocero es además miembro de la Sociedad Mont Pelerin, creada por el economista Friedrich Hayek para extender los principios liberales, y una de las autoridades de la Fundación Faro, el think tank libertario que preside Agustín Laje y donde el consultor Santiago Caputo ejerce influencia a través de su hermano mayor, Francisco.

Para el nuevo vocero, actualmente los dos economistas más influyentes del mundo son Philippe Aghion, premio Nobel de Economía 2025, y Milei, según reflejó en un tuit.