Adrián Ravier encabeza su primera actividad como vocero presidencial

El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, tiene este viernes su bautismo oficial frente a los medios de comunicación en la Casa de Gobierno. La actividad arrancó a las 11 y se transmite en directo a través de las plataformas digitales del Estado.

El encuentro es la introducción formal del funcionario ante los periodistas que cubren de forma permanente la actividad presidencial.

El propósito central de esta primera convocatoria es exponer las pautas generales que guiarán su desempeño al frente del área de comunicación. Según trascendió desde su entorno cercano, el esquema definitivo de trabajo todavía se encuentra en proceso de diagramación.

Desde el sector oficial calificaron la situación actual como una etapa de lógica transición institucional. Por este motivo, aún no se ha especificado el nivel de participación que tendrá el economista en las deliberaciones diarias del gabinete nacional. Tampoco se detalló si formará parte activa del núcleo donde se discuten las principales decisiones de la mesa política gubernamental.

Primera conferencia

La agenda formal continuará la próxima semana, puntualmente el martes a las 11, momento en que Ravier encabezará su primera conferencia de prensa abierta. En esa oportunidad, los cronistas acreditados podrán formular preguntas de manera directa.

El propio funcionario anticipó que la dinámica de estos encuentros buscará responder a las demandas informativas con un criterio estrictamente profesional.

A través de sus canales digitales de comunicación, el portavoz manifestó que asumirá el cargo bajo las premisas de la transparencia y el rigor técnico. Su mensaje concluyó con una invitación abierta a los trabajadores de prensa para los desafíos venideros.

En los pasillos de la Casa Rosada coinciden en que la nueva etapa mostrará una impronta diferente en la comunicación oficial. Fuentes gubernamentales señalan que el perfil de Ravier se alejará de las declaraciones irónicas que caracterizaron el período previo que encabezó el actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

De este modo, se espera un tono más enfocado en los datos institucionales para interactuar con la opinión pública.

¿Quién es Adrián Ravier?

Adrián Osvaldo Ravier nació el 29 de noviembre de 1978 en la Ciudad de Buenos Aires y actualmente reside en La Pampa, donde en 2025 fue electo diputado nacional. Fue director académico de la Fundación Faro.

Según señala en su perfil público de LinkedIn, el flamante vocero presidencial se graduó como economista en la Universidad de Buenos Aires. Realizó estudios de posgrado en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (Eseade) y un doctorado en Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid (España).