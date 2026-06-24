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Miércoles, 24 de junio de 2026

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Sesión especial en Diputados: el oficialismo busca avanzar con el "Súper RIGI"

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Recambio en Diputados: asumió Martín Matzkin en reemplazo del nuevo vocero presidencial

La Cámara baja formalizó la salida de Adrián Ravier, quien se sumará al gabinete de Javier Milei. El nuevo legislador pampeano responde a la línea de Patricia Bullrich.

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Al inicio de la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados, el cuerpo legislativo aceptó formalmente la renuncia del flamante vocero presidencial, Adrián Ravier

En su lugar, prestó juramento el dirigente pampeano Martín Matzkin, quien asumió la banca por La Libertad Avanza (LLA) para completar el mandato correspondiente en el Congreso de la Nación hasta diciembre de 2029.

El trasfondo político detrás del recambio oficialista

El desembarco de Matzkin en el recinto representa un fuerte respaldo para el armado de la actual jefa de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich

El nuevo diputado nacional se desempeñaba hasta el momento como subsecretario de Articulación Federal en el Ministerio de Seguridad, cargo al que llegó tras una extensa trayectoria de militancia conjunta en el espacio del PRO.

La incorporación fue celebrada en redes sociales por referentes del sector. 

El diputado nacional de la bancada oficialista, Damián Arabia, expresó su apoyo público al felicitar a su par a través de su cuenta oficial en la plataforma X, destacando la llegada del legislador para fortalecer el bloque libertario.

Reorganización interna y el nuevo rol de Adrián Ravier

La salida de Ravier de la estructura parlamentaria se produce en un escenario de reconfiguración del esquema de comunicación del Gobierno nacional

El presidente Javier Milei dispuso que el ahora ex diputado asuma las tareas de vocería en reemplazo del funcionario saliente, en una decisión orientada a oxigenar la gestión gubernamental en el actual período de sesiones.

El nuevo diputado por la provincia de La Pampa asumirá de inmediato sus funciones legislativas dentro de una agenda parlamentaria clave para las reformas que impulsa la administración central, garantizando la continuidad de la representación oficialista en las principales comisiones de debate.

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