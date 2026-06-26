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Viernes, 26 de junio de 2026

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DECLARACIONES

Milei volvió a respaldar a Adorni aunque advirtió: "Si la Justicia lo considera culpable, lo vuelo de una patada"

El presidente brindó una entrevista durante su gira por España en la que sostuvo que cree "en la honestidad" del jefe de Gabinete. "A mis ministros los banco hasta las últimas consecuencias", subrayó.

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El presidente Javier Milei volvió a respaldar este viernes al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, aunque aseveró que si la Justicia lo considera culpable lo echará "de una patada".

"La Justicia determinará, yo no entiendo de temas de derecho... si lo consideran culpable, lo eyecto y vuelo yo de una patada", aseguró el jefe de Estado en declaraciones a El Observador, España, en el marco de su visita a ese país.

Asimismo, el líder de La Libertad Avanza (LLA) recalcó que cree "en la honestidad de Adorni" y sostuvo que la explicación que brindó el ministro coordinador sobre su incremento patrimonial le resulta "absolutamente plausible".

"Manuel es inocente. Con lo cual, yo soy super optimista de que no va a tener ningún tipo de problema (...) a mis ministros los banco hasta las últimas consecuencias", enfatizó.

"Me presentaré en las elecciones de 2027"

Milei, por otra parte, confirmó que buscará su reelección en los comicios del próximo año. "Me presentaré en las elecciones de 2027. Cómo no, si estamos haciendo el mejor Gobierno de la historia. ¿Pensás que es normal meter 16.000 reformas estructurales en desregulaciones? ¡Me hablan de la micro y eso es la micro! El ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad en tiempo récord", indicó.

Y completó: "Todos predecían una hiperinflación y la evitamos y la economía crece...Si fuera peronista o tuviera sobornados a los medios como hacen otros, ya habría calles con mi nombre, cosa que no permitiría porque no creo en eso".

"Es como el que dice ‘necesitamos mucho tiempo mío en el poder' pero eso es un error, un fracaso: si dependes de una persona, estás terminado", sentenció.

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