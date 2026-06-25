Diputados aprobó el Súper RIGI y Javier Milei felicitó al bloque de LLA

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Súper RIGI con 130 votos afirmativos, 106 negativos y 7 abstenciones, en una sesión clave que permitió al oficialismo destrabar la agenda parlamentaria.

En la misma jornada, la fuerza gobernante consiguió dar luz verde a los acuerdos internacionales con los holdouts para cerrar litigios pendientes del default, alcanzando 139 votos a favor y 97 en contra.

El resultado legislativo motivó la felicitación directa del presidente Javier Milei, quien destacó el desempeño de su fuerza a través de sus canales oficiales.

.@LLA_Diputados muchas gracias por la enorme jornada de ayer, la cual nos permitirá volver a transitar por el camino que hará a la Argetina grande nuevamente

VLLC!



CC: @KarinaMileiOk @MenemMartin @diegosantilli pic.twitter.com/3Iny9wwEyn June 25, 2026

El bloque de La Libertad Avanza (LLA) contó en el tramo final del debate con el respaldo presencial de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

El respaldo de los bloques aliados y el fin de la parálisis

El tratamiento de las iniciativas prosperó luego de que fracasara un intento opositor para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuyo patrimonio es objeto de una investigación judicial.

Para superar el freno institucional, el oficialismo cedió a los requerimientos de las bancadas dialoguistas y convocó a comisiones técnicas con el compromiso de firmar nuevos dictámenes la próxima semana.

La nueva versión del régimen de incentivos fue respaldada por el interbloque Fuerza del Cambio -compuesto por el Pro, la UCR, el MID y Por Santa Cruz- junto a los representantes de Innovación Federal, Independencia y Producción y Trabajo.

Esta alianza parlamentaria permitió asegurar la mayoría necesaria frente al rechazo de los bloques opositores duros.

El objetivo del Súper RIGI en la industria estratégica

La normativa aprobada por la Justicia legislativa busca incentivar de manera prioritaria aquellos proyectos que aún no poseen desarrollo maduro en el territorio nacional o que transitan etapas netamente experimentales.

El propósito central de la ley es captar inversiones extranjeras directas en sectores de alta complejidad tecnológica.

Desde la Casa Rosada señalaron que la ratificación de los convenios internacionales y el nuevo marco legal apuntan a consolidar al país como un polo atractivo para industrias de alto valor agregado.

Tras la votación, los legisladores oficialistas consideraron que se restableció la dinámica de gestión del Gobierno en el Congreso de la Nación.