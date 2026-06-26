Javier Milei recibió una distinción en España y habló de su eventual reelección: "Lo decidirán los argentinos"

El presidente Javier Milei brindó este viernes una charla en la Universidad CEU San Pablo de España, donde se le entregó una medalla de honor por valores como la libertad. Además, durante su exposición habló sobre su eventual reelección.

"Tengo un mandato por cuatro años con opción a cuatro más que lo decidirán los argentinos", sostuvo el jefe de Estado ante un auditorio integrado, entre otros, por representantes de Vox y del Partido Popular.

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El primer mandatario, según consignó El Confidencial de España, definió "al poder como una silla eléctrica" por lo que anticipó que, cuando finalice su mandato, se va a "retirar de la política". "Me voy a un campo con mis hijos de cuatro patas (por sus perros), a dar conferencias y leer", aseveró.

Las analogías futbolísticas del Presidente

Milei, además, utilizó términos futbolísticos al señalar que, "cuando uno está en la tribuna, es más fácil que cuando está en el campo de juego".

En ese sentido, dijo que se dio cuenta de que "las cosas no se cambian gritando desde la tribuna" y, por eso, decidió involucrarse en la política.

"Cuando celebré mi 50 cumpleaños, en 2020, ingresé en la política. En 2021 ingresé como diputado (nacional) por Buenos Aires y en 2023 llegué a la Presidencia de la Nación", recordó.

El jefe de Estado dijo que, pese a su intensa actividad, tiene tiempo para transmitir sus impresiones sobre el ejercicio del poder. "Quiero contar cómo es el proceso de toma de decisiones en situaciones complejas. Lo vengo plasmando desde el Foro de Davos y en 'La moral como política de Estado', el libro que publicaré en unos meses", anticipó.

El primer mandatario destacó que "una de las cosas más lindas en Argentina son los espectáculos deportivos, como el fútbol".

Al insistir con la analogía futbolística, Milei indicó: "Ver el estadio lleno de banderas, colores, gente vestida para la ocasión, cánticos divertidos... ¿Pero saben qué? Ponen el balón en el centro de la cancha y, por más que griten, no se mueve. El que hace los goles es (el capitán de la Selección (Lionel) Messi. Y espero que lo siga haciendo más".

El primer mandatario participó en un acto previo en la entidad educativa, donde se le entregó la medalla de honor CEU San Pablo por valores como "la libertad" y "la defensa de la dignidad de la persona", detalló el medio español.

Cómo sigue la agenda de Milei en España

El primer mandatario participará en una cumbre con empresarios de compañías españolas y de otros países, organizada por el embajador argentino en Madrid, Wenceslao Bunge.

Ese tipo de eventos son frecuentes durante las giras de Milei, en los que busca explicar las bases de su modelo y atraer inversiones para el país, especialmente en sectores como el tecnológico, el energético y el financiero.

En línea con sus anteriores viajes a España, la agenda del jefe de Estado no incluye ninguna interacción con su par local, Pedro Sánchez. Si bien las relaciones diplomáticas superaron los episodios de tensión de 2024, donde España llegó a retirar de Argentina a su embajador, el vínculo entre ambos jefes de Estado es nulo.