Javier Milei prepara una nueva gira internacional: ¿Cuáles son los tres países que visitará?

El presidente Javier Milei prepara una nueva gira internacional que lo llevará a visitar, en el lapso de dos semanas, tres países.

El viaje más inmediato será España, donde aterrizará por sexta vez desde que asumió la presidencia.

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En esa visita, como las anteriores, el jefe de Estado disertará y mantendrá reuniones con empresarios.

El primer mandatario, en España, no tiene encuentros institucionales previstos con las máximas autoridades de la administración de Pedro Sánchez. La relación bilateral atraviesa uno de sus peores momentos en décadas, marcada por fuertes cruces públicos.

El jefe de Estado permanecerá en Madrid desde el 25 hasta el 27 de junio. El eje de la visita al país europeo será la promoción de inversiones argentinas ante empresarios españoles y de otras naciones del Viejo Continente.

Milei, el viernes 26, ofrecerá una clase magistral de economía en la Universidad CEU San Pablo, una institución privada y católica de la capital española, donde está previsto que reciba una medalla y una distinción honorífica.

Los otros dos países que visitará el Presidente

Desde el país europeo, el jefe de Estado regresará a Sudamérica para participar en la Cumbre de Presidentes del Mercosur en Asunción, Paraguay, el 30 de junio.

Se tratará de la primera reunión de este tipo tras la entrada en vigor provisional del acuerdo de libre comercio entre el bloque sudamericano y la Unión Europea (UE), concretado el 17 de enero último.

Durante ese encuentro, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, cederá la conducción "pro tempore" del bloque a su par uruguayo, Yamandú Orsi.

Milei regresará a Argentina pero, en pocos días, volver a concretar un viaje al exterior.

El itinerario internacional de Milei continuará en Estados Unidos. El Presidente confirmó su presencia en los actos por el Día de la Independencia, el 4 de julio.

Se trata de una fecha emblemática para el país norteamericano, que este año adquiere un carácter especial al conmemorarse el 250° aniversario de la Declaración de Independencia estadounidense.

Si bien la visita coincide con el desarrollo del Mundial 2026, el primer mandatario ya anticipó que no asistirá a ningún partido de fútbol.