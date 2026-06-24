El ex secretario de Prensa de Milei destruyó la gestión: "Hay una clase media que se está pulverizando"

Eduardo Serenellini, el periodista que fue secretario de Prensa de la Nación durante el primer año del gobierno de Javier Milei, salió a criticar con dureza la situación económica del país y cuestionó el discurso del oficialismo sobre la recuperación.

En declaraciones en Radio Continental, apuntó directamente contra la realidad que atraviesa la clase media argentina. "Hay una clase media que se va pulverizando. Que no puede pagar un colegio privado, que no puede pagar una prepaga, que no puede pagar un alquiler. Que si tiene un auto, no puede pagar el seguro, la patente, el combustible. Que si tiene una pyme no puede pagar los sueldos. Que si tiene un comercio, no puede pagar los impuestos", señaló.

El ex funcionario también cuestionó lo que definió como una "negación de la realidad" por parte del Gobierno. "Hay gente que dice 'no, pero la inflación bajó'. Sí, bajó, pero los precios siguen altos. La gente no llega a fin de mes. Hay una falta de poder adquisitivo brutal", remarcó.

En ese sentido, advirtió que la situación es especialmente grave en el interior del país. "Hay una clase media, sobre todo en el interior, que directamente ya no existe. Porque directamente no llega ni a pagar la comida", sostuvo.

Serenellini también cargó contra quienes defienden los indicadores macroeconómicos mientras la población no percibe mejoras concretas. "Es muy difícil sostener que todo está bien cuando la realidad te muestra otra cosa", afirmó.

El ex secretario cerró sus declaraciones con una reflexión sobre el rol histórico de ese sector social. "Hay gente que labura, que se levanta todos los días, que va a laburar, que paga impuestos... y no llega. Y eso es muy triste. Porque la clase media siempre fue el motor de la Argentina", concluyó.

Su paso por el Gobierno

Serenellini había asumido como secretario de Prensa de la Nación en diciembre de 2023, al inicio del mandato de Milei, y se mantuvo en el cargo hasta enero de 2025. El 28 de ese mes anunció su salida a través de una publicación en X, donde explicó que la decisión respondía a "razones personales". En apenas tres líneas, agradeció al Presidente por su confianza y destacó que conservaba "una gran amistad" con él.

Fabián Fernández, el nuevo Secretario de Comunicación y Prensa

Tras la salida de Javier Lanari, el jefe de Gabinete Manuel Adorni anunció la designación de Fabián Fernández como nuevo Secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno Nacional. El profesional, especialista en comunicación pública y relaciones institucionales, se desempeñaba hasta ahora en YPF, donde estuvo al frente del área de prensa, medios y comunicación institucional desde 2023. Desde su nuevo rol trabajará de manera coordinada con el vocero presidencial Adrián Ravier.