El Gobierno busca recuperar protagonismo en medio del escándalo Adorni: debaten "Súper RIGI", pago a fondos buitre y la ley de Sociedades

Este miércoles será una jornada cargada de actividad en el Congreso de la Nación en un intento del Gobierno de Javier Milei de retomar el control de la agenda parlamentaria ante los embates opositores por el caso que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La Cámara de Diputados tendrá una sesión especial con el "Súper RIGI" como punto central de la convocatoria mientras que el Senado analizará en comisión la reforma de la ley General de Sociedades.

La sesión en la Cámara baja está convocada para las 12 y se realizará tan solo un día después del fallido intento del arco opositor para avanzar con la interpelación al jefe de Gabinete, quien es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

En este marco, el temario del encuentro de este miércoles fue armado por el oficialismo y tiene como eje central la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, también conocido como Súper RIGI.

El proyecto apunta a captar inversiones en industrias de frontera tecnológica a partir de exenciones impositivas y beneficios aduaneros y cambiarios, y alcanzará a propuestas vinculadas a actividades que aún no existen en Argentina o que están en etapa de experimentación.

Para ingresar, se requerirá inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares lo que supera ampliamente los 200 millones del RIGI original.

El régimen propone, entre otros puntos, una reducción del impuesto a las Ganancias al 15%, una amortización acelerada de inversiones del 60% en el primer año (y 20% en los siguientes dos años), certificados de crédito fiscal para cancelar IVA, y contribuciones patronales con alícuota única del 10%.

Asimismo, a diferencia del RIGI que tenía una duración de dos años con una prórroga por un año adicional, el Súper RIGI tiene un plazo más largo de 5 años y uno extra de prórroga.

El proyecto por el "Súper RIGI" obtuvo dictamen de mayoría en un plenario de comisiones.

Durante el debate en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria y Ciencia y Tecnología, la iniciativa recibió 61 firmas, incluyendo las de los habituales aliados del oficialismo como el PRO, la UCR e Innovación Federal.

Acuerdo con fondos buitre

El otro proyecto destacado de la sesión en Diputados es el que autoriza al Gobierno a ejecutar un plan de pago a dos holdouts que mantienen títulos de la deuda defaulteada del 2001. La iniciativa refrenda los acuerdos de conciliación alcanzados por el Estado nacional con Bainbridge ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund.

Consiste en un pago total de 171 millones de dólares y el convenio debe ser ratificado antes del 30 de junio. El miércoles pasado, el proyecto, que ya tiene media sanción del Senado, fue convalidado en comisión con 42 firmas del oficialismo y bloques aliados.

Sturzenegger irá al Senado para defender la ley de Sociedades

Por otra parte, en el Senado se iniciará el debate en comisión de la reforma de ley General de Sociedades. La iniciativa fue diseñada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y tiene como principal objetivo terminar con la tutela del Estado sobre cómo los socios organizan sus negocios.

El tratamiento arrancará a las 15:30 en la comisión de Legislación General y la reunión contará con la presencia de Sturzenegger que concurrirá acompañado de la Subsecretaria de Planeamiento Estratégico de la Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, Paula Taddei Farfán, y del Inspector General de Justicia, Alejandro Ramírez.

Federico Sturzenegger participará de una reunión de la comisión de Legislación General en el Senado.

Un punto clave del proyecto es que permite conformar la "Sociedad Automatizada", que opera mediante algoritmos o IA sin requerir empleados para su operación ordinaria, y las "DAO", que son total o parcialmente autónomas, con participaciones en tokens y registros en blockchain.

Además, uno de los aspectos centrales es que las restricciones estatales serán excepcionales y de interpretación restrictiva. Los registros públicos no podrán dictar resoluciones que limiten lo que la ley permite. Se eliminan las trabas burocráticas de los registros. El objeto social podrá ser amplio, plural y sin obligación de conexidad entre actividades.