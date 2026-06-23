Sesión cargada: Diputados debate el "Súper RIGI" y el pago a fondos buitre

La Cámara de Diputados sesionará este miércoles a las 12 para debatir un temario diseñado por el oficialismo, cuyo eje central es la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI).

La convocatoria de La Libertad Avanza se concretará un día después de haber logrado desactivar en el recinto la sesión especial con la que la oposición pretendía interpelar al jefe de Gabinete.

Qué es el Súper RIGI y en qué se diferencia del esquema original

El megaproyecto oficialista apunta a captar inversiones de escala global en sectores de frontera tecnológica y actividades experimentales inexistentes en el país, excluyendo expresamente los recursos naturales y la infraestructura.

A diferencia del primer marco normativo, este régimen eleva el umbral mínimo de capitalización exigido de US$ 200 millones a US$ 1.000 millones, extendiendo el plazo de adhesión a cinco años con opción a prórroga.

Para atraer los desembolsos, la iniciativa ofrece un horizonte de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por un período de 30 años. Entre los beneficios fiscales más destacados que consiguieron dictamen de comisión con las firmas del PRO, la UCR e Innovación Federal, se encuentran:

Impuesto a las Ganancias: Reducción de la alícuota general al 15%.

Amortización acelerada: Deducción del 60% de las inversiones en el primer año.

Aranceles y retenciones: Exención total de derechos de importación y supresión de retenciones a las exportaciones.

Acceso a divisas: Disponibilidad progresiva del 100% de los dólares generados por exportación al cumplir el tercer año.

El acuerdo con los "holdouts" y los tratados internacionales en el menú

El segundo punto de trascendencia política dentro de la sesión especial es el tratamiento del proyecto de ley que cuenta con media sanción del Senado para autorizar el pago a fondos buitre.

La normativa busca refrendar los acuerdos de conciliación alcanzados por el Estado nacional con los grupos acreedores Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund, quienes sostienen títulos públicos defaulteados desde la crisis económica de 2001.

Asimismo, el plenario parlamentario dará tratamiento legislativo a una serie de convenios internacionales bilaterales.

La agenda incluye convenios para evitar la doble imposición y evasión fiscal con Francia, un tratado de cooperación pesquera con Italia para combatir la pesca ilegal, y acuerdos en materia de seguridad social con Suiza y la República de San Marino.