Federico Sturzenegger defendió la reforma de la Ley de Sociedades que debatirá el Congreso: los cambios propuestos

El Gobierno propone cambios en la Ley de Sociedades y anunció en las últimas horas que enviará un proyecto con ese fin para que sea debatido en el Congreso.

Esta iniciativa fue elaborada en conjunto por el Ministerio de Desregulación y Transformación, el Ministerio de Justicia y la Secretaría Legal y Técnica.

El ministro apuntó que "el proyecto nos mueve de un régimen rígido y anacrónico, construido sobre la desconfianza al sector privado, a un marco moderno basado en la autonomía, la libertad y la desregulación".

Los cambios que propone el proyecto

Al referirse a las modificaciones al régimen de la Ley de Sociedades, el funcionario sostuvo que "las normas de la ley pasan a ser supletorias: el estatuto manda. Las restricciones estatales serán excepcionales y de interpretación restrictiva. Los registros públicos no podrán dictar resoluciones que limiten lo que la ley permite".

También expresó que se buscará la eliminación de las trabas burocráticas de los registros. "El objeto social podrá ser amplio, plural y sin obligación de conexidad entre actividades. Y si no se consigna objeto en el estatuto, se entiende que la sociedad puede realizar cualquier actividad lícita. Esto es esencial en un mundo tan cambiante como el que vivimos. También implica menos trabas burocráticas y más libertad para trabajar", resaltó el ministro.

Además, planteó que se propone "la digitalización plena de la sociedad: domicilio electrónico, libros y registros digitales, asambleas a distancia, constitución de la sociedad por firma digital o electrónica, legajo digital público para cada empresa. Con este proyecto, el expediente en papel queda en la historia".

También dijo que se distinguirán a las empresas que funcionan bajo esquemas de automatización y descentralización, mientras que planteó que "se regulan la "Sociedad Automatizada", que opera mediante algoritmos o IA sin requerir empleados para su operación ordinaria, y las "DAO", que son total o parcialmente autónomas, con participaciones en tokens y registros en blockchain. Ambas tienen personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada".

Defensa del proyecto

El ministro dijo que "para entender la relevancia de esta innovación vale el ejemplo de Irlanda". Y se explayó: "Hace unos años Irlanda construyó un régimen legal y fiscal apropiado para la inversión extranjera directa y se convirtió en una meca de empresas de propiedad intelectual y de aquellas que buscaban radicarse en Europa. (Por ejemplo, la empresa dueña del software de todos los iPhones en el mundo es una subsidiaria irlandesa de Apple, por lo que todo iPhone que se vende en el mundo le paga una regalía a esa compañía irlandesa, que, a su vez, tributa en Irlanda). Pretendemos esa misma atracción global para Argentina en lo que hace a las empresas de IA. Esta ley, pensamos, lo lograría".



Entre otras modernizaciones que se buscan expresó las siguientes:

"El inversor aporta capital sin ser socio ni responder por deudas de la sociedad hasta que decide ejercer su derecho de participación".

"También se habilita la renovación automática del plazo de duración de la sociedad y se establece que los mandatos de directores y síndicos sean por tiempo indeterminado por defecto, salvo pacto en contrario. También simplificamos la reorganización empresaria".

"Si una sociedad es titular del 100% de otra, el órgano de administración puede absorberla directamente, sin necesidad de resoluciones asamblearias duplicadas. Burocracia cero para los grupos societarios".







