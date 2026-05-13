Donald Trump aterrizó en China para una cumbre histórica con Xi Jinping

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, inició este miércoles su visita oficial a Pekín para reunirse con su par de China, Xi Jinping, en un contexto de máxima trascendencia internacional.

El encuentro ocurre tras meses de tensiones bilaterales y con el escenario global marcado por el conflicto bélico en Irán y el alza en el precio del petróleo.

"Tenemos muchas cosas que discutir, pero no diría que Irán sea una de ellas, para ser sincero, porque tenemos a Irán muy bajo control", declaró el jefe de Estado antes de comenzar su actividad oficial en la capital china.

Seguridad y agenda diplomática

La ciudad de Pekín amaneció bajo un operativo de seguridad excepcional, comparable al de los Juegos Olímpicos de 2008, con restricciones en sitios históricos como el Templo del Cielo.

El eje de las conversaciones entre Trump y Xi Jinping girará en torno al comercio bilateral, la tecnología avanzada, la inteligencia artificial y las cadenas de suministro de semiconductores.

Asimismo, la situación de Taiwán se posiciona como un punto crítico. La administración estadounidense tiene pendiente un embarque de armas por 11.000 millones de dólares para la isla, cifra que representa el mayor envío de la historia y que funciona como una pieza clave en la negociación con el gigante asiático.

Contexto económico y geopolítico

Ambos líderes llegan a la mesa de diálogo con desafíos internos: Estados Unidos enfrenta críticas por el costo del combustible, mientras que la economía de China atraviesa una desaceleración sostenida desde la pandemia.

Pese a la competencia directa, la interdependencia entre las dos potencias se mantiene firme.

Esta visita marca el regreso de Donald Trump a territorio chino desde su paso por la Ciudad Prohibida en 2017, en un intento por estabilizar una relación definida hoy por la desconfianza mutua y la necesidad de evitar una ruptura total que resulte costosa para las dos economías más grandes del mundo.