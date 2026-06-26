Milei se reunió con empresarios e inversores de primer nivel en Madrid

El presidente Javier Milei encabezó este viernes en Madrid un encuentro clave con destacados empresarios e inversores españoles.

El objetivo central de la actividad oficial fue presentar las reformas económicas de su gestión, transmitir previsibilidad financiera y potenciar la llegada de capitales europeos hacia la Argentina en sectores estratégicos.

En la mesa de trabajo acompañaron al mandatario argentino el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia.

El encuentro privado formó parte del despliegue de la comitiva oficial en Europa y se orientó de forma directa a estrechar lazos corporativos con el sector privado del viejo continente.

Corporaciones globales en el cónclave económico

La reunión de negocios convocó a las máximas autoridades de corporaciones y firmas globales con fuertes intereses en la región latinoamericana.

Entre los asistentes destacaron directivos de compañías como Naturgy, Acciona, Ferrovial, Grupo Meliá, Prosegur y Urbaser.

También formaron parte de las deliberaciones representantes de ProEduca/UNIR, Hutchison Ports BEST, Platinum Equity, Fever, Emergent Cold LatAM, Aisa Group, Bemberg Capital, Xtellus Capital Partners y PTP Group.

El jefe de Estado expuso ante este auditorio los principales lineamientos de su programa de desregulación y las garantías jurídicas planificadas para los grandes proyectos productivos.

Distinción académica en la Universidad San Pablo CEU

Como cierre de su agenda internacional en territorio español, el mandatario nacional brindó una conferencia magistral en la prestigiosa Universidad San Pablo CEU.

Durante el acto académico, las autoridades del establecimiento le hicieron entrega de una medalla de honor.

Desde la institución educativa señalaron que la condecoración responde al reconocimiento de valores fundamentales como "la defensa de la dignidad de la persona" y la libertad económica promovida por su administración.