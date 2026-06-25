Operativo por el acto del 9 de Julio en Tucumán: 2000 policías, prohibición de alcohol y controles estrictos

El gobierno de Tucumán desplegará en un amplio operativo de seguridad para el acto del Día de la Independencia. Se espera la presencia del presidente Javier Milei y la vice Victoria Villarroel.

El jefe de Policía de la provincia, Joaquín Girvau Olleta, precisó que el dispositivo contará con 2.000 uniformados abocados a la cobertura de las actividades oficiales.

Tras un reunión en Casa de Gobierno, se delinearon las restricciones a la circulación en los espacios asignados a los festejos. Además, regirá una prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas en la plaza Independencia y en los alrededores.

Funcionarios y autoridades la provincia se reunieron para ajustar los últimos detalles del acto oficial por el 9 de julio.

Funcionarios y autoridades de la provincia de Tucumán coordinaron los detalles del acto oficial por el 9 de julio.

El jefe de Policía remarcó que esta medida se implementó para evitar alteraciones del orden público durante el desarrollo de la jornada.

Protocolos de seguridad para el acto del 9 de julio

Tras una reunión liderada por el gobernador Osvaldo Jaldo, el ministro del Interior, Darío Monteros, encabezó encuentros conjuntos con representantes de distintas áreas de seguridad.

El funcionario ratificó el envío de las invitaciones protocolares a las máximas autoridades nacionales. Se prevé que tanto Milei como la vicepresidenta Victoria Villarruel participen de los homenajes en la Casa Histórica de la Independencia.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Gustavo Vizcarra, detalló que la organización del evento involucra al Ministerio de Seguridad, a la Jefatura de Policía, a las áreas operativas y a los institutos de formación que integrarán los desfiles previstos.

En tanto, el despliegue de 2000 efectivos policiales asignados a la seguridad del acto no contempla los recursos adicionales que se destinarán al resguardo de las rutas en caso de confirmarse el arribo presidencial.

El operativo de seguridad para la llegada de Milei depende de las indicaciones de la Casa Militar sobre los trayectos terrestres o aéreos del Presidente una vez que se aproxime la fecha.

Asimismo, los funcionarios tucumanos confirmaron que los cortes de tránsito comenzarán a implementarse a partir del mediodía del miércoles 8 de julio.

Cronograma de las actividades oficiales

Las celebraciones comenzarán a las 14.30 horas del 8 de julio con el montaje de una escenario en la explanada de la Casa de Gobierno donde se llevarán a cabo los actos centrales a la medianoche, cuando sonará el Himno Nacional Argentino.

La agenda del 9 de julio iniciará en las primeras horas de la mañana con la distribución del tradicional chocolate en la plaza Independencia. Luego, se dará lectura al mensaje oficial del gobernador de la provincia y se procederá al desarrollo del Solemne Tedeum en la Iglesia Catedral.

La agenda protocolar finalizará después de las 12 en las inmediaciones del Parque 9 de Julio, donde se realizará un desfile militar.