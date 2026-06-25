9 de Julio en Tucumán: confirmaron la invitación a Victoria Villarruel

El Gobierno de Tucumán formalizó la invitación a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, para participar de las celebraciones oficiales por el 9 de Julio.

El Poder Ejecutivo provincial se encuentra coordinando una mesa interministerial con el objetivo de planificar los actos protocolares, los festivales culturales y los fuertes dispositivos de seguridad para conmemorar el Día de la Independencia.

El ministro del Interior tucumano, Darío Monteros, ratificó que las invitaciones ya fueron cursadas a las máximas autoridades nacionales.

La expectativa se centra ahora en la confirmación del presidente Javier Milei, quien previamente tiene previsto asistir a los festejos de la independencia en los Estados Unidos.

El cronograma oficial de los festejos patrios y desfile

Las actividades conmemorativas comenzarán el lunes 8 de julio a partir de las 14:30 horas con espectáculos públicos orientados a las familias en la Plaza Independencia.

A la medianoche, se llevará a cabo el tradicional acto protocolar en la Casa Histórica, donde el gobernador Osvaldo Jaldo encabezará la entonación del Himno Nacional Argentino.

Para la jornada del martes 9 de Julio, la agenda oficial estipula el inicio con el clásico chocolate patrio, seguido por el solemne Tedeum en la catedral de San Miguel de Tucumán.

El cierre de las festividades estará marcado por un masivo desfile cívico-militar que se desplegará al mediodía sobre las avenidas linderas al Parque 9 de Julio.

Operativo de seguridad preventivo y coordinación federal

El jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau Olleta, precisó que se dispondrá de un despliegue de casi 2.000 efectivos para custodiar los perímetros principales.

Las autoridades locales adelantaron que implementarán controles rigurosos, detallando que quedará estrictamente prohibida la ingesta de bebidas alcohólicas en los espacios públicos durante los eventos.

Asimismo, la cúpula policial coordinará tareas de avanzada con la Casa Militar de la Presidencia de la Nación para asegurar las vías de transporte terrestres y aéreas ante el eventual arribo de la comitiva oficial.

Desde el área de cultura, a cargo de Sandra Maldonado, confirmaron que delegaciones policiales de diversas provincias del país se sumarán al desfile central en Tucumán.