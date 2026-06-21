Tragedia en Tucumán: una familia de 4 personas murió en un choque entre un auto y un camión

Un siniestro fatal tuvo lugar durante la madrugada de este sábado sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 1251, en la localidad tucumana de Agua Azul, donde un auto chocó contra un camión. Como consecuencia del impacto, murió una familia de 4 personas.

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió cerca de las 4:30, cuando un Ford Ka gris en el que viajaban las víctimas, oriundas de Santiago del Estero, impactó contra la parte trasera de un camión Mercedes Benz L1624 con acoplado. Por causas que aún se investigan, los ocupantes del vehículo murieron en el lugar.

De acuerdo con la información difundida por medios locales, el camión, conducido por Cristian José Beltrán, de 45 años, salió de un campo de plantación de caña de azúcar y se incorporó a la Ruta Nacional 9. Fue en ese momento cuando el otro vehículo impactó contra la parte trasera del transporte de carga.

Las víctimas fueron identificadas como Daniel Alberto Díaz, de 57 años, quien manejaba el vehículo; Sandra Isabel Ligios, de 59; Macarena Russo Ligios, de 31; y Albertina Russo Suárez, de 7 años.

El camión salió de un campo de plantación de caña de azúcar

Los investigadores buscan determinar si el Ford Ka sufrió algún desperfecto técnico o si existió otro factor que pudo influir en el siniestro. Por el momento, ninguna hipótesis fue descartada por las autoridades.

En ese contexto, el comisario Carlos Daniel Ruiz, jefe de la Unidad Regional Este, descartó que el camión circulara sin las luces reglamentarias. No obstante, señaló que la visibilidad nocturna en algunos tramos de la ruta puede verse reducida.

"Últimamente en nuestros caminos, durante la noche, algunas partes no se observan bien. Si se viaja de noche, no son tan visibles, sobre todo en la parte de abajo", explicó el funcionario al referirse a las condiciones de circulación en la zona.

Tras los peritajes y las actuaciones correspondientes, la Unidad Fiscal de Homicidios N°2 del Centro Judicial Capital ordenó la detención e imputación del conductor del camión por el delito de homicidio culposo. Además, dispuso el secuestro de ambos vehículos mientras avanza la investigación para esclarecer la mecánica del hecho.