El escalofriante antecedente del acusado de matar a Cinthia Lazarte en Tucumán

El femicidio de Cinthia Lazarte no solo conmocionó a la comunidad de Tucumán por la brutalidad del episodio, sino por los datos que se conocieron algunos detalles en las últimas horas sobre el caso.

El caso salió a la luz en la madrugada del sábado cuando vecinos alertaron al 911 por un auto que se incendiaba sobre la calle Francia al 1100 de la capital provincial y al llegar al lugar, los efectivos encontraron dentro del coche un cuerpo calcinado.

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Los investigadores confirmaron que el principal acusado del crimen había salido de prisión apenas 70 días antes de ser detenido nuevamente.

Según indicó La Gaceta, Roberto José Fuentes recuperó la libertad el 3 de abril pasado tras cumplir una condena de seis años por abuso sexual. Ahora, está señalado como el autor del femicidio de Lazarte, una mujer de 41 años que vivía en una extrema situación de vulnerabilidad.

Ataque y quema de auto





La investigación sostiene que el acusado golpeó, apuñaló y estranguló a la víctima antes de intentar ocultar el crimen incendiando el auto donde abandonó el cuerpo. Por eso fue imputado por homicidio agravado por mediar violencia de género, un delito que prevé la pena de prisión perpetua.

En tanto, la víctima fue identificada como Cinthia Lazarte, conocida por los vecinos como "La Piba", era madre de cuatro hijos, con problemas de adicción desde la adolescencia y una discapacidad motriz que la obligaba a desplazarse con muletas, vivía en la calle desde los 15 años.

Adentro del rodado fue encontrado el cuerpo de la mujer (X).

Las cámaras de seguridad fueron determinantes para orientar la causa, ya que las imágenes le permitieron a los investigadores establecer que la última persona que había estado con ella era Fuentes. Con ese elemento y otros testimonios, la Justicia ordenó su detención.

Datos reveladores de la investigación





Durante la audiencia de imputación, la fiscalía reveló que Lazarte fue golpeada con un objeto contundente, tenía heridas cortantes en distintas partes del cuerpo y finalmente la estrangularon con un cable.

Luego, el agresor habría rociado el cuerpo de la mujer con un líquido inflamable y provocado el incendio para eliminar pruebas. Los peritos descartaron que la víctima estuviera viva para ese momento, ya que no encontraron restos de hollín en sus vías respiratorias.

En tanto, las muestras obtenidas durante la autopsia serán sometidas a análisis para determinar si Lazarte fue abusada sexualmente antes de ser asesinada.

Cinthia Lazarte tenía 41 años (Redes).

Frente a este escenario, la jueza María Alejandra Balcázar hizo lugar al pedido de la fiscalía y ordenó seis meses de prisión preventiva. Entre los argumentos, la magistrada consideró que existe riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Lazarte tenía una historia de vida atravesada por la pobreza, adicciones y discapacidad. Era madre de cuatro hijos, perdió el pie derecho y tres dedos del izquierdo en un accidente, por lo que se movía con muletas. Desde los 15 años luchaba contra las drogas y solía pedir ayuda en la calle.

Las últimas horas de la víctima





El viernes, según contaron sus allegados, estaba contenta porque se había podido bañar y sus sobrinas la esperaban para pasar la noche en familia, y ese día, indicó el mismo medio, le iban a festejar el cumpleaños.

Sin embargo, algo cambió en el camino ya que durante la tarde, le mostró a una conocida la foto de un "hombre malo" que la perseguía aunque esa imagen, tomada de espaldas, no pudo ser identificada.

Fuentes convivía con una mujer en una casa de Lola Mora al 100, donde fue detenido y es padre de dos hijas, pero no tiene contacto con ellas.

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