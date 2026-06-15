Los tres detenidos por el femicidio de Agostina Vega serán indagados este martes

Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani deberán presentarse este martes ante el fiscal Raúl Garzón, en el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue asesinada en la ciudad de Córdoba.

Fuentes vinculadas a la causa confirmaron que los tres imputados asistirán a Tribunales acompañados por sus respectivos abogados defensores.

Los investigadores sitúan a Barrelier como el presunto autor material del crimen bajo la figura de homicidio agravado por haber sido cometido en un contexto de violencia de género, el cual prevé la pena de prisión perpetua.

Osvaldo Fassetta. sospechoso de encubrimiento, declarará mañana ante el fiscal.

Por su parte, Fassetta y Andreani son sospechosos de encubrimiento, al ser señalados por la Fiscalía como presuntos colaboradores en las instancias posteriores al homicidio de la menor de edad.

La principal hipótesis

La hipótesis de los investigadores es que Fassetta, quien es amigo del principal sospechoso desde hace unos diez meses, vivía en la misma propiedad ubicada en el barrio Cofico de la capital provincial, donde presuntamente se perpetró el asesinato y estaba en ese lugar en la noche del crimen.

La Fiscalía cree que existió una división de tareas entre los involucrados, bajo la premisa de que Barrelier careció de los medios operativos necesarios para llevar a cabo en forma individual la totalidad de las acciones ligadas al femicidio.

En tanto Andreani, ex pareja del presunto autor material, facilitó su automóvil marca Ford Ka de color negro a Barrelier. El vehículo habría sido utilizado por el sospechoso principal para trasladar los restos de la adolescente hacia un descampado.

Los peritajes posteriores al secuestro del vehículo indican que fue lavado más de una vez, luego de que le fue restituido por el imputado.

Además, entre las pruebas incriminatorias aparece un video donde se constata la presencia de ambos sospechosos juntos en momentos posteriores al crimen.