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Sábado, 20 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
EL PEOR FINAL

Murió una nena de 6 años tras un choque fatal en Panamericana

El hecho ocurrió en la madrugada de este sábado. Uno de los vehículos terminó volcado.

Gabriel Arias
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Un siniestro fatal tuvo lugar en la madrugada de este sábado en la Autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 31, antes del empalme con la ruta 197, en donde dos autos chocaron. Como saldo de este hecho, una nena de 6 años murió y dos personas resultaron heridas.

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió alrededor de las 6 de este sábado, cuando un Volkswagen Fox en el que viajaban la menor y su mamá, sufrió un desperfecto técnico y quedó detenido en uno de los carriles centrales. Por causas que aún se investigan, otro vehículo (una camioneta Chevrolet Captivaimpactó contra el auto detenido.

En tanto, la nena murió en el lugar a raíz de las heridas sufridas, mientras que su mamá fue trasladada de urgencia al Hospital de Pacheco y permanece internada en grave estado.

El padre de la víctima fue notificado inmediatamente después del accidente y también debió ser llevado a un hospital producto del shock que le produjo la muerte de su hija.

Caos vehicular en la zona

Personal policial, de emergencias, de Autopistas del Sol y peritos trabajan en el lugar para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el siniestro.

Por otra parte, el tránsito en sentido a la Capital Federal fue totalmente cortado y desviado por la colectora. La mano que va a Provincia de Buenos Aires circula con normalidad.

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