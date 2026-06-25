El fiscal Pollicita pidió nuevas medidas de prueba sobre el patrimonio de Manuel Adorni

La Justicia avanza con la investigación por presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni y en las últimas horas el fiscal Gerardo Pollicita le pidió al juez federal Ariel Lijo que ordene nuevas medidas de prueba.

El fiscal solicitó informes a la Dirección de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI), a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), al country Indio Cuá en el que el ex vocero construyó una casa, a billeteras virtuales y a la Universidad Abierta Interamericana (UAI).

Con estas medidas, la fiscalía busca completar la reconstrucción patrimonial del ministro coordinador para avanzar hacia una instancia formal de justificación patrimonial, la antesala de una eventual indagatoria.

Las nuevas medidas que solicitó el fiscal

Pollicita le encargó a la DAFI, un organismo contable del Ministerio Público Fiscal, la elaboración de un informe integral sobre la evolución patrimonial y financiera de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. El pedido abarca el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 y la actualidad.

El fiscal requirió que la DAFI considere "de manera integral la totalidad de los elementos incorporados a la causa" y realice los cruces necesarios entre las fuentes de ingresos acreditadas, la evolución de los bienes, las disponibilidades, las inversiones, los créditos, los pasivos y los gastos.

Además, Pollicita pidió información a la ARCA para determinar si Adorni presentó durante este año declaraciones juradas rectificativas correspondientes a períodos anteriores a 2023.

El funcionario judicial también solicitó datos sobre alquileres vinculados al Lote 380 en Indio Cuá antes de la compra del inmueble, una cuestión que busca esclarecer el origen y la trazabilidad de determinados fondos.

La casa de Manuel Adorni en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz.

En tanto, entre las medidas más relevantes, el fiscal exigió información a las plataformas de criptomonedas Lemon Cash y Binance para reconstruir movimientos realizados durante 2020 y 2021.

Por último, Pollicita busca determinar si Adorni y Angeletti trabajaron para la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores, vinculada a la Universidad Abierta Interamericana. La UAI deberá responder qué cargos ocuparon, si cobraron sueldos y si presentaron declaraciones juradas durante esos períodos.