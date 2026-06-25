Acusaciones cruzadas: Qué pasó en la sesión que se cayó en el Senado y le dio a Adorni una semana más

Una hábil maniobra de la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, le dio otra semana de aire al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mientras aliados y opositores aseguran buscar por vía del Congreso su interpelación y posible remoción. Por ahora, no pasa nada, igual que ayer en Diputados.

Antes de iniciar la sesión, Bullrich levantó a los propios y acusó a la oposición férrea por no sentarse tampoco a dar quórum; por su parte, el jefe de bloque Justicialista, José Mayans, dio explicaciones como no querer prestarse a tratar otros proyectos y la "interpretación tan torcida de la Constitución que hacen" en el gobierno alrededor de Adorni.

Del PRO, tras no habilitar el debate en la Cámara baja, tildaron hoy de "llamativa" la coincidencia entre LLA y el peronismo para no aportar al quórum y aseguraron que seguirán "insistiendo para que Adorni brinde las explicaciones correspondientes".

Manuel Adorni no sera interpelado por ahora en el Congreso.

La Casa Rosada festeja lo que anticipaban semanas atrás altas fuentes: "no va a prosperar lo que dicen querer hacer", ya se la jugaban sobre los bloques afines, también sobre la oposición férrea al apostar a que prefieren la permanencia de Adorni en el gobierno por el daño que le hace a la imagen presidencial.

Si bien son pocos los que quieren que se quede en el rol de coordinador de ministros, el presidente de la Nación, Javier Milei, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, dieron la orden y Bullrich junto a otros integrantes de la mesa política se movieron contrarreloj en los últimos días para conseguir rechazar los pedidos de remoción.

Se cayo la sesión: qué dijeron Bullrich, Mayans y PRO

Apenas salió del recinto, Bullrich dio su mirada ante la prensa acreditada en el Congreso: "Si ellos no dan quórum, ¿porqué vamos a darlo nosotros? ", sostuvo sobre la sesión que pidió el oficialismo para tratar otros proyectos sin relación con Adorni y aclaró que hubo "acuerdos entre todos en Labor Parlamentaria".

A esa cita, no dio el presente el peronismo, indicó después Mayans. En conferencia junto a miembros del interbloque popular (Justicialista - Frente Cívico) el senador por Formosa dijo que no comparten el criterio de exigir dos tercios (44 senadores) para votar sobre Adorni y acusó a quienes lo usan porque "obviamente los reprendieron en Olivos, tienen vergüenza de presentarse en el recinto haciendo una interpretación tan torcida de la Constitución".

En otra reunión previa de Labor Parlamentaria sobre la cual Mayans destacó que se encontraba presente la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, se había acordado que la interpelación requería otro nivel de votos, mayoría absoluta (33 senadores) según del artículo 101 de la Constitución.

"¿Por qué íbamos a someternos a que los corruptos más grandes de la historia se pasen dos horas a hablar de corrupción?", agregó a turno Bullrich que ganó tiempo con Adorni pero con un costo que no pasa desapercibido en la Casa Rosada: no se pudieron tratar los proyectos del oficialismo, como la ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

Habrá un nuevo capítulo el miércoles de la semana próxima, cuando se reúna la comisión de Acuerdos Constitucionales que preside Agustín Coto de La Libertad Avanza para tratar los proyectos sobre Adorni a los que el peronismo y el PRO buscarán darle dictamen.