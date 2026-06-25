El Senado sesiona con foco en la interpelación a Manuel Adorni

El Senado tendrá este jueves desde las 11 una sesión ordinaria en donde lo más destacado será el intento de la oposición de tratar sobre tablas y aprobar la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien es investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

El temario del encuentro también incluye el tratamiento del proyecto de propiedad privada que impulsa el Gobierno nacional.

Con respecto a la posible interpelación de Adorni la novedad en las últimas horas fue que el presidente del bloque del PRO, Martín Goerling, adelantó que solicitará que el ministro coordinador asista el 2 de julio al Congreso para que explique el incremento de su patrimonio.

Pese a la postura que tendrían los senadores del partido que conduce Mauricio Macri, La Libertad Avanza tendría los votos garantizados para poder blindar al jefe de Gabinete ya que la titular del bloque, Patricia Bullrich, selló un acuerdo con bloques aliados para establecer en una nueva acta de Labor Parlamentaria que los pedidos de interpelación solo se pueden debatir si reúnen los dos tercios. Es decir, si están los 72 senadores, se necesitarían 48.

Por este motivo, la sesión de este jueves arrancará con la discusión del acta de Labor Parlamentaria ya que el peronismo reclamará que se aplique lo acordado la semana pasada que establecía que la situación de Adorni podía habilitarse con mayoría absoluta, bajo una interpretación del artículo 101 de la Constitución, que menciona la interpelación, censura y remoción.

"En la reunión de Labor Parlamentaria de la semana pasada se aceptó que se necesita la mayoría absoluta. Quien no vote eso, está en complicidad y le da protección a Adorni", disparó el presidente del bloque Justicialista, José Mayans.

De ratificarse el criterio acordado por el oficialismo con algunos de sus aliados, el Gobierno tendrá el aval para rechazar el tratamiento sobre tablas de la interpelación ya que tendría a sus 21 legisladores, al menos cinco radicales y uno de Provincias Unidas, con lo cual alcanzará unos 27 votos cuando solo necesita 25.

El Senado debatirá el proyecto de propiedad privada

Por otra parte, la Cámara alta debatirá el proyecto de propiedad privada donde se incluirán cambios a la propuesta del Gobierno que buscaba eliminar todas las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales, según señalaron fuentes parlamentarias a la agencia Noticias Argentinas.

El proyecto de propiedad privada obtuvo dictamen en un plenario de comisiones.

El proyecto se iba a discutir el pasado 3 de junio, pero se decidió postergarlo porque había diferencias sobre el artículo referido a la eliminación de los topes para que los empresarios compren tierras rurales.

La iniciativa impulsada por el oficialismo, además, contiene reformas a la ley de tierras sobre desalojos, expropiaciones y la ley del manejo del fuego.