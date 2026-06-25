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Jueves, 25 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
NO HUBO QUÓRUM

El Gobierno logró un acuerdo con sus aliados para frenar la interpelación a Adorni y se cayó la sesión del Senado

Pasada las 11:30, el presidente provisional de la Cámara, Bartolomé Abdala, levantó la convocatoria. También estaba previsto el tratamiento del proyecto de propiedad privada que impulsa el oficialismo.

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La sesión ordinaria convocada para este jueves en el Senado fracasó por falta de quórum debido a la ausencia de la mayoría de los legisladores opositores. En el encuentro estaba previsto el debate en torno a un pedido de interpelación para el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sin dictamen de comisión.

Sin embargo, en una jugada coordinada con algunos de sus aliados, La Libertad Avanza (LLA) aceptó convocar a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que la semana que viene trate las iniciativas que reclaman la interpelación del ministro coordinador.

Ante este escenario y la imposibilidad de tratar hoy los proyectos que exigían que Adorni concurra a la Cámara, los senadores de Unión por la Patria dejaron sus lugares vacíos.

En tanto, los legisladores libertarios fueron al recinto pero muchos de ellos, incluida la presidenta del bloque Patricia Bullrich, no se sentaron en sus bancas por lo que minutos después de las 11:30, el presidente provisional de la Cámara, Bartolomé Abdala, levantó la convocatoria.

Solo los senadores oficialistas y aliados asistieron al recinto.
Solo los senadores oficialistas y aliados asistieron al recinto.

Lo llamativo es que la sesión había sido impulsada por el oficialismo para tratar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que impulsa el Gobierno.

Cuándo se debatirá en comisión la interpelación de Adorni

La convocatoria a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que conduce el libertario Agustín Coto, se concretó minutos antes de las 11, el horario en el que estaba previsto el inicio de la sesión del Senado. La reunión será el 1 de julio a las 15 para tratar los proyectos presentados por el kirchnerismo y el PRO.

El oficialismo logró el entendimiento con senadores radicales y de fuerzas provinciales lo que le permite impedir que Adorni sea sometido a una interpelación la semana próxima y, eventualmente, a una moción de censura.

La estrategia es similar a la que LLA utilizó en Diputados donde consiguió que el PRO, la Unión Cívica Radical y sectores provinciales no dieran quórum el martes para una sesión especial opositora a cambio de abrir el debate en comisión.

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