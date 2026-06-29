Jura de Santilli y conferencia de Ravier: martes de relanzamiento del gobierno con Javier Milei en Casa Rosada

Después de la renuncia de Manuel Adorni, la primera decisión del presidente Javier Milei fue la de cancelar el viaje a Paraguay que iba a realizar este martes para la cumbre del Mercosur. Le permitirá estar en la Casa Rosada para actividades relacionadas al relanzamiento de la gestión.

Los principales compromisos para la reactivación son tres: el flamante vocero Adrián Ravier dará a las 11 su primera conferencia de prensa. Hay gran expectativa por el desempeño del sucesor en uno de los roles que tenia Adorni, a cargo de la comunicación del gobierno.

Si bien como Jefe de Gabinete recibía criticas internas, incluso desde antes de que estallaran los escándalos sobre su patrimonio, en su función de portavoz presidencial propios y ajenos le reconocían a Adorni su capacidad de maniobra y su tono "canchero", sagaz.

Se viene la primera conferencia de prensa de Adrian Ravier.

Ese tono no va más y ahora Ravier buscará dar vuelta la pagina ante la prensa acreditada, que espera novedades sobre las restricciones para trabajar que todavía rigen en Balcarce 50. Estará presente el nuevo secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.

El ultimo día de Adorni en la Casa Rosada

Luego o durante, habrá reunión de transición entre el saliente Adorni y el designado jefe de Gabinete, Diego Santilli. Será el cuarto en asumir en el cargo como coordinador de ministros en dos años y medio de la presidencia de Milei.

A las 17.30 será la jura en el Salón Blanco y la Casa Rosada se prepara para recibir a nuevos equipos de la confianza del exministro del Interior (cartera que se convertirá en Secretaría a cargo de Gustavo Coria).

Jura de Santilli con Milei como ministro de Interior.

Para la ceremonia dará el presente todo el gabinete y la primera plana violeta con la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Faltará el canciller Pablo Quirno que se encuentra en Paraguay, en representación del país en la cita del Mercosur.

Asistirán algunos de los gobernadores aliados y dialoguistas, con los que Santilli construyó muy buena relación en su paso por Interior. Ese lazo será esencial de cara a las reformas en carpeta que tiene Milei: se vienen más debates por el Súper RIGI, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y otras "reformas" como la electoral, de la que depende la estrategia de La Libertad Avanza para el 2027.

En la jornada, asumirá como vicejefe de Gabinete Ignacio Devitt, quien hasta ahora se desempeñaba como secretario de Asuntos Estratégicos. Es uno de los principales nexos que tiene el Poder Ejecutivo con el Congreso y seguirá ocupando una silla en la mesa política que encabeza Karina Milei.

Con senadores y diputados de La Libertad Avanza

Con la reactivación de los proyectos pendientes en el Congreso entre las prioridades, los Milei, Santilli, Devitt y otros recibirán el miércoles por la mañana en la Casa Rosada a diputados y senadores de la Libertad Avanza.

Participarán de la reunión de estrategia parlamentaria, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa de bloque del Senado, Patricia Bullrich, tras celebrar el cambio en la Jefatura de Gabinete.