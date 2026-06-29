Milei no viajará al Mercosur: se queda en el país para relanzar la gestión con Santilli tras el escándalo Adorni

El presidente Javier Milei no viajará a Asunción para participar de la Cumbre del Mercosur. Así lo confirmaron fuentes del Gobierno argentino en exclusiva a Crónica. El mandatario permanecerá en el país para trabajar junto al nuevo jefe de Gabinete y los ministros en temas de gestión y en los preparativos del acto de jura de Diego Santilli, previsto para las 17.30 del martes en el Salón Blanco de Casa Rosada.

La decisión se da en el marco de los movimientos en el gabinete que buscan dejar atrás el escándalo generado por las denuncias de presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni.

El traspaso

Los equipos técnicos del entrante Santilli y del saliente Adorni ya encabezan reuniones para ordenar la transición. El encuentro entre ambos está previsto para antes de la ceremonia de jura. "La transición tiene que ser ordenada y responsable. Tengo un programa e iré a la Rosada, tengo reuniones con sectores energéticos. Lo veré ahí a Manuel", sostuvo este lunes el flamante jefe de Gabinete.

Desde el entorno del exfuncionario confirmaron que la reunión se concretará este martes. "Están todos los equipos reunidos. Todo en marcha. Mañana sería la reunión a solas con Santilli", precisaron. La jura se postergó desde las 16 hasta las 17.30 por "cuestiones de agenda".

Sobre Adorni, Santilli fue contundente en su primera declaración pública en el cargo: dijo que su predecesor estaba "anímicamente destruido". Desde el entorno del exvocero, en tanto, aseguraron que se encontraba "en paz" tras la intensa exposición mediática de los últimos días.

El día estará cargado de actividades. A las 11, el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, brindará su primera conferencia de prensa desde que asumió. A las 17.30, Santilli prestará juramento al frente de la coordinación de ministerios.

Las primeras declaraciones de Santilli

El flamante funcionario realizó una intensa ronda de medios durante la mañana del lunes. Sostuvo que "el gobierno de Javier Milei es el más reformista de la historia" y afirmó que le gustaría que el Presidente sea reelecto en 2027. "Estoy convencido que tiene que ser el primer Presidente no peronista que reelija", enfatizó.

Santilli también confirmó que habló telefónicamente con el expresidente Mauricio Macri antes de recibir el ofrecimiento formal de Milei, aunque aclaró que "el liderazgo es claramente del actual mandatario". "Conversar es parte del rol que tengo, pero la verdad es que no hablaba hace bastante con Macri", explicó.

Sobre el rumbo económico, destacó la desaceleración de la inflación -"en abril a 2,6% y en mayo a 2,1%"- y subrayó que el esfuerzo de los argentinos "está empezando a valer la pena en todos los segmentos".