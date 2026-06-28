Javier Milei volvió a respaldar a Manuel Adorni: "Sigo confiando en su inocencia"

El presidente Javier Milei volvió a respaldar al ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al que calificó de "persona honesta" en medio del avance de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

"Yo sigo confiando en la inocencia de Adorni. Es una persona honesta", manifestó el mandatario en una entrevista televisiva que brindó minutos después de confirmar a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete.

En este marco, el líder de La Libertad Avanza (LLA) subrayó que la Justicia aún no se pronunció sobre el caso Adorni. "¿Es que hay una sentencia? Bueno, listo. ¿Qué es eso de andar sentenciando y ejecutando gente antes de que se expida la justicia?", criticó.

Y añadió: "Condenar a un inocente es injusto. Y eso, inexorablemente, lleva a malas decisiones. Los argentinos no se pueden dejar engañar frente a una persona que solamente está siendo investigada y tiene la grandeza de correrse para enfrentar a la Justicia sin problema".

Por último, ante la consulta sobre si la posibilidad de una interpelación parlamentaria y una eventual moción de censura pudieron haber incidido en la salida de Adorni, Milei fue contundente: "Nada. Nada. Nada".

"Frente a situaciones donde han sido agredidos los hijos de Manuel, decide dar un paso al costado porque no puede poner en riesgo ya directamente a su familia", sostuvo el Presidente.