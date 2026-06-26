Diego Santilli es el nuevo jefe de Gabinete tras la salida de Adorni

El presidente Javier Milei eligió a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete en reemplazo de Manuel Adorni, quien renunció el sábado en medio del escándalo por la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

"Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo", fue el mensaje que publicó el jefe de Estado minutos después de las 20 en su cuenta en X para oficializar el nombramiento del ex diputado nacional como flamante ministro coordinador.

Además, precisó que la jura de Santilli será el martes a las 16.

Por la misma vía, el nuevo jefe de Gabinete aseguró que la designación "es el desafío más importante" de su trayectoria política.

"Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente Javier Milei, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron", recalcó.

Y añadió: "Voy a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas. Gracias al Presidente y a la secretaria general por la confianza".

Santilli que se desempeñaba como ministro del Interior fue el elegido para asumir el cargo tras la renuncia de Adorni. Había entrado a esa cartera después de lograr una elección histórica en la provincia de Buenos Aires.

La alianza La Libertad Avanza-PRO, que tenían como principal cara al "Colo", logró imponerse en las legislativas bonaerenses de 2025 por un punto de diferencia a la lista que encabezó Jorge Taiana.

Esta gran campaña, en donde pudo revertir una elección que venía cuesta arriba tras el caso de José Luis Espert, le permitió ganar la banca y luego ser elegido como funcionario del gobierno, en un puesto clave en el vínculo con las provincias.