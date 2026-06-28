Santilli asoma como el elegido de Milei para superar el escándalo Adorni y relanzar su gestión

El Gobierno nacional ultima los detalles para el desembarco de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete, en un movimiento clave con el que Javier Milei busca relanzar su gestión tras la salida de Manuel Adorni. Según voceros gubernamentales, el anuncio de la designación podría llegar este domingo, mientras que la jura quedaría para los primeros días de la semana próxima.

La llegada de Santilli a la Jefatura de Gabinete reconfigurará el organigrama estatal: el Ministerio del Interior volvería a quedar bajo su órbita. Si bien se espera el nombramiento de un nuevo titular para esa cartera, "El Colo" funcionará como su jefe político directo, replicando el esquema que hasta 2025 sostuvieron Guillermo Francos y el exministro de Interior Lisandro Catalán.

La confianza del "triángulo de hierro"

Santilli había llegado al Ministerio del Interior a fines de octubre de 2025, semanas después de llevarle una victoria a La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Desde entonces, se ganó la confianza de Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo -el denominado "triángulo de hierro"- y se consolidó como una figura de diálogo y apertura dentro del esquema libertario.

De confirmarse su nuevo rol, Santilli se convertirá en el cuarto jefe de Gabinete de la administración actual, con la misión de articular políticamente la gestión tras el desgaste que dejó la salida de Adorni.

El adiós sin foto oficial

El presidente Milei permaneció durante toda la jornada en la Quinta de Olivos y, pese a las especulaciones, no hubo encuentro de despedida ni imagen oficial que marcara el cierre del ciclo de Adorni. El mandatario se limitó a repostear mensajes de respaldo de su entorno.

Entre ellos se destacó el de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien bancó públicamente al exvocero en referencia al "difícil e inmerecido momento" que atravesó junto a su familia por las sospechas de enriquecimiento ilícito. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también publicó un mensaje en X remarcando que "la confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio", que el Presidente replicó desde Olivos.